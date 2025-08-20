Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Bengül Arıca

TBMM önünde 'Beyaz Toros' yakan kişi tutuklandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde beyaz Toros marka aracı ateşe veren Mehmet Emin Fidan, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.08.2025
saat ikonu 12:46
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
saat ikonu 12:57

'den gelen Mehmet Emin Fidan isimli kişi beyaz Toros marka aracını TBMM önünde ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araç söndürüldükten sonra otomobilin yanında bekleyen Fidan gözaltına alındı.

TBMM önünde 'Beyaz Toros' yakan kişi tutuklandı

TUTUKLANDI

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçundan hakkında soruşturma başlatılan M.E.F., mahkemeye sevk edildi. M.E.F’nin 3. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı, soruşturmanın ise titizlikle devam ettiği kaydedildi.

TBMM önünde 'Beyaz Toros' yakan kişi tutuklandı

ÖTV İNDİRİMİ ÇIKMAYINCA ARACI YAKMIŞ

İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün saat 08.55’te M.E.F. (57) adlı şahıs, önünde bir araç yakma eyleminde bulunmuştur. Yapılan incelemede şahsın Mersin’de ikamet ettiği, hurdacılık yaptığı, üzerine kayıtlı 12 hurda aracın olduğu ve ‘Hurda Araç Teşviki’yle ÖTV indirimi beklediği, indirim çıkmadığı gerekçesiyle de aracı yaktığı belirlenmiştir.
Şahsın, aralarında “Hırsızlık”, “Motorlu Taşıt Hırsızlığı”, “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Tehdit” ve “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması” gibi 16 farklı suçtan kaydının olduğu tespit edilmiştir. Psikiyatri tedavisi gördüğü belirlenen söz konusu şahsın, 11 Mayıs 2018 tarihinde de “10 yıl cezaevinde yattım” diyerek Mersin Adliyesi önünde araç yaktığı belirlenmiştir. Konu ile ilgili geniş kapsamlı tahkikat devam etmektedir"

