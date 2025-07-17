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 | Onur Kaya

Özgür Özel hakkında 'Beyaz Toros' soruşturması

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP lideri Özgür Özel hakkında Silivri'de yaptığı konuşmada Cumhuriyet Savcısı Cahit Cihad Sarı'ya yönelik sözleri nedenliyle 'kamu görevlisine hakaret' ve 'tehdit' suçlarından re’sen soruşturma başlattı.

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Özgür Özel hakkında 'Beyaz Toros' soruşturması
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 00:49
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 01:30

Cumhuriyet Halk Partisi () Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Silivri’de yapmış olduğu konuşma nedeniyle “kamu görevlisine hakaret” ve “” suçlarından re’sen başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin şöyle denildi:

ÖZGÜR ÖZEL'E BEYAZ TOROS SORUŞTURMASI

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 16 Temmuz tarihinde ilimiz Silivri içerisinde yapmış olduğu basın açıklamasında Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Cahit Cihad Sarı'ya yönelik sözleri nedeniyle 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' ve 'tehdit' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır."

Özgür Özel hakkında 'Beyaz Toros' soruşturması

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA DA SORUŞTURMA

Açıklamada, Özel'in söylemlerinden sonra Cumhuriyet savcısını hedef alan sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlara yönelik ayrıca soruşturma başlatıldığı da duyuruldu.

Özgür Özel hakkında 'Beyaz Toros' soruşturması
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CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma

ÖZGÜR ÖZEL SAVCIYA NE DEMİŞTİ?

Ekrem İmamoğlu'nun 'Akın Gürlek' davasını takip eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'de gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından basın mensuplarına açıklamada, isim vermeden Cumhuriyet Savcısı Cahit Cihad Sarı'ya yönelik sert eleştirilerde bulunmuştu. Sarı'nın makam odasındaki masasına 'Beyaz Toros' koymasını eleştiren Özel, savcıya şu sözlerle tepki göstermişti:

Özgür Özel hakkında 'Beyaz Toros' soruşturması

"Geçen gün söyledim, alınmış. Dedim ya 'saçını toplayıp aklını başına toplamayan biri var' diye. O birine söylüyorum. Senin masanın üstündeki Beyaz Toros'u bilmeyen mi var? Sen kime neyi gösteriyorsun masaya Beyaz Toros koyarak? Kimlere savcılık yaptırıyorsunuz arkadaşlar? Küstah herif. Beyaz Toros'u koymuş oraya, sen kimi tehdit ediyorsun? Onun malına çök, bunun malına çök. Ne diye yetiştirdiler sizi? Ne diye herkesin anasının, babasının emeğiyle kurulmuş 60 yıllık şirketlere pat diye çöküyorsun. Kul hakkı yemiyor musun, nasıl vereceksin hesabını? Bugünkü kudret yok, bir gün gelip de bilmem kaç yaşında, bilmem nerede yalvarırsın 'canım çıksın' diye, Allah almaz canını, çektirir sana. Millete bu çektirilir mi?

Özgür Özel hakkında 'Beyaz Toros' soruşturması

O yüzden biz kimsenin saçına başına bakmayız. Aklını başına al diye dedim sana. Gidenlere diyormuş ki 'Genel Başkanınız böyle yaptı, ben size kötü davranacağım.' Cürmün kadar yer yakarsın. Her şeyin bir sınırı var. Bir gün çıkarım isim isim, tane tane anlatırım, bakalım sen çocuklarının yüzüne bakabilecek misin? Siz ne sandınız kendinizi! Aklınızı başınıza toplayacaksınız, kâbusunuz olur rüyanıza girerim."

Sıkça Sorulan Sorular

BEYAZ TOROS NE ANLAMA GELİYOR?
Beyaz Toros, 1990'lı yıllarda Türkiye'deki devlet destekli faili meçhul olayların simgesi olarak hafızalarda kalmıştır. Bu araç, özellikle doğu ve güneydoğuda devlet destekli gizli operasyonlarda kullanılan, insanları zorla alıp kaybettikleri iddia edilen beyaz renkli Renault Toros araçları simgeler ve "ölüm arabası" olarak anılmıştır. Bu araçlar bazen sadece korkutma amacıyla sokaklara park edilerek, tehdit mesajı vermek için kullanılmıştır.
ETİKETLER
#chp
#özgür özel
#tehdit
#soruşturma
#Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı
#Hakarete
#Politika
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