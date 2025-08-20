MEB AGS 10 bin öğretmen atama kontenjanları ne zaman açıklanacak?

Akademi Giriş Sınavı sonuçlarının 13 Ağustos günü açıklanmasının ardından gözler MEB tarafından gerçekleştirilecek 10 bin öğretmen atama takvimine çevrildi.

Son yıllarda artan öğretmen ihtiyacını karşılamak için kontenjanların dengeli bir şekilde bekleniyor.

AGS KONTENJANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AGS kontenjanlarının MEB tarafından önümüzdeki günlerde açıklanması öngörülüyor.

Henüz konuyla ilgili resmi bir duyuru yapılmazken, kontenjanların dengeli biçimde branşlara paylaştırılacağı tahmin ediliyor.

Geçen dönem atamalarında okul öncesi öğretmenliği, sınıf öğretmenliği ve din kültürü ile ahlak bilgisi öğretmenliği gibi alanlara yoğunluk verilmişti.