Fenerbahçe Benfica maç sonucu kaç kaç? Fenerbahçe tur atladı mı?

İstanbul
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında Benfica ile karşı karşıya geldi.
Sarı lacivertli ekip Kadıköy’de rakibiyle golsüz berabere kaldı.
27 Ağustos Çarşamba günü karşılaşmanın rövanşı Portekiz'de oynanacak.
Estádio da Luz Stadyumu'nda yapılacak karşılaşmayı kazanan adını UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.
Benfica’da Florentino 71. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Fenerbahçe’nin uzun süredir Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalması nedeniyle 12 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi müziği, Kadıköy'de çalındı.
2013 yılında Arsenal'i ağırlayan sarı-lacivertliler maçı 3-0 kaybetmişti.
Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, Benfica mücadelesine yoğun ilgi gösterdi.