Türk bayrağına büyük saygısızlık! Sosyal medyada infiale neden oldu

Kapadokya bölgesinin önemli destinasyonları arasında yer alan Uçhisar Kalesi'nin zirvesinde yabancı bir turist, Türk bayrağı direğine uygunsuz hareketlerde bulundu. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, söz konusu davranışı sert bir dille kınayarak, "Bayrak bizim namusumuz, gözümüzün nurudur. Milli ve manevi değerlerimize yönelik bu saygısızlık asla kabul edilemez. Bu şahıs hakkında gerekli işlemlerin yapılması ve yasal adımların atılması için süreci yakından takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.