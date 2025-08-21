Masterchef Türkiye yedeklerden giren 3. isim belli oldu

Yarışmacılar ana kadroya girmek için mücadele ediyor.

Sevilen yarışma programında bu akşam yedek yarışmacılar ana kadroya yükselmek için bütün yeteneklerini sergiledi.

Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in tabakları değerlendirdiği yarışmada bu akşam eleme adayının belirleneceği oyun yerine yedek yarışmacılardan ana kadroya yükselen isim belli oldu.

MasterChef Türkiye, her bölümde olduğu gibi 20 Ağustos akşamı da heyecan dolu anlara sahne oldu.

Yedek kadrodaki yarışmacılar, ana kadroya dâhil olabilmek için şeflerin belirlediği zorlu tariflerle mücadele etti.

MasterChef Türkiye ana kadroya yedeklerden giren 3. yarışmacı Barış oldu.