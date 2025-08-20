Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Milas'ta can pazarı! Tekne battı: 6 kişi kurtarıldı, 2 çocuk kayıp

Muğla'nın Milas ilçesi Ören açıklarında bir teknenin alabora olması sonucu 8 kişi denizde mahsur kaldı. İlk belirlemelere göre 6 kişi kurtarılırken kaybolan 2 çocuğun bulunması için havadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Milas'ta can pazarı! Tekne battı: 6 kişi kurtarıldı, 2 çocuk kayıp
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.08.2025
saat ikonu 23:29
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
saat ikonu 23:29

'ta Ören açıklarında meydana gelen olayda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye , sağlık ve ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 helikopter, 3 bot ve 2 dalış timiyle arama- çalışması başlatıldı.

KAYIP 2 ÇOCUK ARANIYOR

Kurtarılanlardan 3 kişinin Sahil Güvenlik botuna alındığı, 3 kişinin ise kayalık bölgeden tahliye edildiği öğrenildi. Kayıp 2 çocuğun yerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

AFAD ekipleri de 1 araç, 1 bot ve 3 dalış personeli ile bölgeye intikal ederek çalışmalara destek veriyor. Sağlık ekipleri olay yerinde hazır bekletilirken, gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.

ETİKETLER
#muğla
#afad
#kurtarma
#milas
#sahil güvenlik
#Ören
#Kayıp Çocuklar
#Yaşam
