Sözde ayin için hayvanları katletti! Vahşetin görüntülerini sosyal medyada paylaştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dehşete düşüren bir olay ortaya çıktı. Ramazan K. isimli cani adam, şaman olduğunu ve şifa dağıttığını iddia ederek, ayin adı altında hayvan katliamı yaptı.

SÖZDE ŞİFA DAĞITIYORMUŞ!

Bir sitede yaşayan Ramazan K., evine getirdiği küçükbaş ve kanatlı hayvanları keserek, görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı.

ŞAMAN OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye yol açarken, Ramazan K. çektiği videoda şaman olduğunu ve şifa dağıttığını öne sürdü.



Şahsın evine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Ramazan K. gözaltına alınırken, evde başları kesik küçükbaş ve kanatlı hayvanlar bulundu.

CEZASIZ KALMADI

Şahıs, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Ramazan K., tutuklandı.