TGRT Haber
27°
Gündem
Sözde ayin için hayvanları katletti! Vahşetin görüntülerini sosyal medyada paylaştı

Bursa'dan korku filmlerini aratmayan bir vahşet haberi geldi. Szöde şifa dağıttığını öne süren Ramazan K. isimli cani, küçükbaş ve kanatlı hayvanları diri diri katledip, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Şaman olduğunu iddia eden vicdansız adam infiale neden oldu. Kısa sürede emniyet güçleri tarafından yakalanan cani, tutuklandı.

'nın ilçesinde dehşete düşüren bir olay ortaya çıktı. Ramazan K. isimli cani adam, şaman olduğunu ve dağıttığını iddia ederek, ayin adı altında hayvan katliamı yaptı.

Sözde ayin için hayvanları katletti! Vahşetin görüntülerini sosyal medyada paylaştı

SÖZDE ŞİFA DAĞITIYORMUŞ!

Bir sitede yaşayan Ramazan K., evine getirdiği küçükbaş ve kanatlı hayvanları keserek, görüntülerini hesabında paylaştı.

Sözde ayin için hayvanları katletti! Vahşetin görüntülerini sosyal medyada paylaştı

ŞAMAN OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye yol açarken, Ramazan K. çektiği videoda şaman olduğunu ve şifa dağıttığını öne sürdü.

Sözde ayin için hayvanları katletti! Vahşetin görüntülerini sosyal medyada paylaştı


Şahsın evine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Ramazan K. gözaltına alınırken, evde başları kesik küçükbaş ve kanatlı hayvanlar bulundu.

Sözde ayin için hayvanları katletti! Vahşetin görüntülerini sosyal medyada paylaştı

CEZASIZ KALMADI

Şahıs, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Ramazan K., tutuklandı.

TGRT Haber
