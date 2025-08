Aile içi vahşet! Eyüp Tiryaki'nin katili babası ve amcası çıktı! Korkunç cinayette kan donduran detaylar

Korkunç cinayet 22 Haziran günü Gaziantep'te meydana geldi. 29 yaşındaki Eyüp Tiryaki ile 30 yaşındaki ağabeyi H.T. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken olaya baba M.T. ve diğer aile üyeleri de dahil olunca ortalık karıştı. Kavga sırasında iddiaya göre ağabey, yanında bulunan tabanca ile kardeşi Eyüp Tiryaki'ye ateş açtı. Kurşunların hedefi olan ve Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tiryaki, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 29 yaşındaki Eyüp Tiryaki'nin öldürülmesi olayı ile ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde teknik takip ve saha çalışması yapıldı. Jandarma Asayiş Timleri ve JASAT tarafından yapılan çalışmalar neticesinde M.T., M.T., M.T., N.T., M.T., A.T., F.Y., B.Y., R.T., B.T. ve M.T. isimli şahısların cinayet olayı ile ilgili suç delillerini yok ettiği ve olayı gizlediği tespit edildi.

CİNAYETİ AĞABEYİN ÜZERİNE YIKMIŞLAR

Çapraz sorguya alınan aile üyesi 11 şüpheli, delilleri yok ettiklerini ve cinayeti maktulün kardeşine yıktıklarını itiraf etti.

Ekipler, söz konusu şahısları yakalamak için adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda yakalanan şüpheliler, çapraz sorguya alındı. Sorguda şüpheliler kasten öldürme olayının suç delillerini yok ettiklerini, suçu gizlediklerini ve suç delillerini kararttıklarını, cinayet olayını ise maktulün kardeşi İ.H.T'ye yıktıklarını itiraf etti.

KATİL ZANLISI BABA VE AMCA TUTUKLANDI

Yasal işlemlerin ardından M.T., M.T., M.T., N.T., M.T., A.T., F.Y., B.Y., R.T., B.T. ve M.T. isimli 11 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden baba M.T. ve amca R.T. tutuklanırken, diğer aile üyeleri M.T., M.T., N.T., M.T., A.T., F.Y., B.Y., B.T. ve M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.