Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 5 Ağustos 2025 altın fiyatları

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 395 bin lira, en yüksek 4 milyon 410 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 1,9 artışla 4 milyon 408 bin lira oldu.



Serbest piyasada ise Gram altın 4.408,16 TL'den, çeyrek altın ise 7.233,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

İşte 5 Ağustos 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

5 AĞUSTOS 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.407,69

Satış 4.408,16

5 AĞUSTOS 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 7.159,00

Satış 7.233,00

5 AĞUSTOS 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 14.318,00

Satış 14.466,00

5 AĞUSTOS 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 28.540,00

Satış 28.793,00

5 AĞUSTOS 2025 ALTIN/ONS FİYATI NE KADAR?

Alış 3.372,98 dolar

Satış 3.373,35 dolar