Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a sağanak geliyor! Şemsiyeleri hazırlayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 Ağustos 2025 tarihli hava durumu raporu yayınlandı. Ege'nin iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Akdeniz'de yağmur bekleniyor. İstanbul'da etkili olacak sağanak için tarih belli oldu.

3 BÖLGEDE SAĞANAK ALARMI

Yapılan son tahminlere göre Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA'DA KUVVETLİ RÜZGAR

Hava sıcaklıkları İç Anadolu'da 2-4 derece artacak, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgar yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esecek.

İSTANBUL'A YAĞMUR GELİYOR

Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre, Marmara'nın batısı yarından itibaren yağışlı havanın etkisi altına girecek. İstanbul'da ise perşembe ve cuma günleri sağanak etkili olacak. İstanbul'da 5 günlük hava durumu şöyle...

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU (5 AĞUSTOS 2025)

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

İSTANBUL °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

BALIKESİR °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 35°C Az bulutlu ve açık

AFYONKARAHİSAR °C, 34°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 39°C Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 38°C Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 31°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

ISPARTA °C, 36°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu, güney ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 37°C Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 35°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 35°C Parçalı bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimleri çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu, güney ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 33°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 34°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C Parçalı bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

ARTVİN °C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 31°C Parçalı, doğu kesimleri çok bulutlu

TRABZON °C, 28°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 40°C Az bulutlu

VAN °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.