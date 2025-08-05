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 | Onur Kaya

Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a sağanak geliyor! Şemsiyeleri hazırlayın

Meteoroloji'den yapılan son hava tahminlerine göre, salı günü 3 bölgede sağanak görülecek. Bunaltıcı sıcakların etkili olduğu İstanbul da yağmurlu havanın etkisi altına girecek. 2 gün boyunca sürecek sağanak için tarih verildi.

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Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a sağanak geliyor! Şemsiyeleri hazırlayın
KAYNAK:
Onur Kaya
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 08:04
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 08:04

Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 Ağustos 2025 tarihli raporu yayınlandı. 'nin iç kesimleri, Orta ve Doğu ile Akdeniz'de bekleniyor. 'da etkili olacak için tarih belli oldu.

Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a sağanak geliyor! Şemsiyeleri hazırlayın

3 BÖLGEDE SAĞANAK ALARMI

Yapılan son tahminlere göre Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a sağanak geliyor! Şemsiyeleri hazırlayın

MARMARA'DA KUVVETLİ RÜZGAR

Hava sıcaklıkları İç Anadolu'da 2-4 derece artacak, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

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Rüzgar yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esecek.

Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a sağanak geliyor! Şemsiyeleri hazırlayın

İSTANBUL'A YAĞMUR GELİYOR

Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre, Marmara'nın batısı yarından itibaren yağışlı havanın etkisi altına girecek. İstanbul'da ise perşembe ve cuma günleri sağanak etkili olacak. İstanbul'da 5 günlük hava durumu şöyle...

Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a sağanak geliyor! Şemsiyeleri hazırlayın

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU (5 AĞUSTOS 2025)

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

  • İSTANBUL °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
  • BALIKESİR °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu
  • EDİRNE °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu
  • KIRKLARELİ °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a sağanak geliyor! Şemsiyeleri hazırlayın

EGE BÖLGESİ

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • İZMİR °C, 35°C Az bulutlu ve açık
  • AFYONKARAHİSAR °C, 34°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • DENİZLİ °C, 39°C Parçalı bulutlu
  • MANİSA °C, 38°C Parçalı ve az bulutlu
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a sağanak geliyor! Şemsiyeleri hazırlayın

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ADANA °C, 36°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
  • HATAY °C, 31°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
  • ISPARTA °C, 36°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ANTALYA °C, 32°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a sağanak geliyor! Şemsiyeleri hazırlayın

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu, güney ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ANKARA °C, 35°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
  • ÇANKIRI °C, 37°C Parçalı bulutlu
  • ESKİŞEHİR °C, 35°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KONYA °C, 35°C Parçalı bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimleri çok bulutlu
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a sağanak geliyor! Şemsiyeleri hazırlayın

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu, güney ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • BOLU °C, 33°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • DÜZCE °C, 33°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
  • SİNOP °C, 34°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
  • ZONGULDAK °C, 28°C Parçalı bulutlu
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a sağanak geliyor! Şemsiyeleri hazırlayın

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • AMASYA °C, 34°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
  • ARTVİN °C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • SAMSUN °C, 31°C Parçalı, doğu kesimleri çok bulutlu
  • TRABZON °C, 28°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a sağanak geliyor! Şemsiyeleri hazırlayın

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • ERZURUM °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu
  • KARS °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu
  • MALATYA °C, 40°C Az bulutlu
  • VAN °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a sağanak geliyor! Şemsiyeleri hazırlayın

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR 22°C, 42°C Az bulutlu ve açık
  • GAZİANTEP °C, 40°C Az bulutlu ve açık
  • MARDİN °C, 36°C Az bulutlu ve açık
  • SİİRT °C, 41°C Az bulutlu ve açık
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a sağanak geliyor! Şemsiyeleri hazırlayın
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