Gaziantep'te feci kaza! 2 otomobil kafa kafa girdi: Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana gelen kazada; Ş.K. idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen ve şerit ihlali yaptığı öne sürülen A.D. yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Feci kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin değerlendirmesinde 27 YD 805 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Veysel T.'nin (23) hayatını kaybettiği belirlendi.

2 YARALININ DA DURUMU AĞIR

Kazada yaralanan araçlardaki 2 sürücüsü ile 1 yolcu ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

CENAZESİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Kazada hayatını kaybeden Veysel T.'nin cenazesi ise olay yeri ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Jandarma ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.