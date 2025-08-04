Karayolunda tehlikeli yolculuk kamerada! Vatandaş isyan etti

Adapazarı-Karasu karayolunda motosiklet sürücüsü motosikletin üzerine yatarak kilometrelerce seyir etti. Muhtemel bir ölümcül tehlikenin önüne geçebilmek adına diğer sürücüler korna çalarak uyarıda bulundu. Sürücünün hem kendi canını hem diğer sürücülerin canını hiçe saydığı anlar ise başka bir otomobilde yolu konumunda bulunan bir kadın tarafından saniye saniye kayda alındı. Alınan kayıtta kadın yolcu, "Ne yapıyor bu, görüntüsünü çekiyorum bu kişiye ceza kesilsin de aklı başına gelsin. Kendileri geberiyor, diğer sürücülerin başını da yakıyorlar" ifadeleriyle tepki gösterdi.