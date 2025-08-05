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 | Suat Vilgen

Emre Belözoğlu, Kerem Aktürkoğlu'na seslendi! Sevilmemeye alışmalı

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye olası transferi hakkında çarpıcı tavsiyelerde bulundu: "Sevilmemeye alışmalı, güçlü kalmalı."

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Emre Belözoğlu, Kerem Aktürkoğlu'na seslendi! Sevilmemeye alışmalı
KAYNAK:
tv100
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 07:49
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 07:49

Antalyaspor Teknik Direktörü , adı ile anılan hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. TV100’e konuşan Belözoğlu, milli futbolcuyu hem uyarırken hem de yol gösterici öneriler sundu.

Emre Belözoğlu, Kerem Aktürkoğlu'na seslendi! Sevilmemeye alışmalı

ARAFTA KALMAMASI GEREKİR

Fenerbahçe’ye olmanın sıradan bir adım olmadığını belirten Belözoğlu, "Kerem'in arafta kalmaması gerekir. Bu yol zordur ama doğru yaşanırsa değer" dedi ve üç kritik öneriyle devam etti:

"Büyük bir karar aldığının farkında olsun. Sahada ve saha dışında her an meydan okumaya hazır olsun. Fenerbahçe, terini son damlasına kadar akıtan herkese sahip çıkar. Mücadeleden asla vazgeçmesin. Sosyal medyada futbolcu avına çıkanlar var. Takipçi kazanmak uğruna oyunculara saldırmayı marifet sayıyorlar. Kerem bunlara kulağını tıkayacak. defterini kapatıp Fenerbahçe sayfasını kararlılıkla açacak."

Emre Belözoğlu, Kerem Aktürkoğlu'na seslendi! Sevilmemeye alışmalı
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"SEVİLMEMEYİ FENERBAHÇE’DE ÖĞRENDİM"

Belözoğlu, kendi futbolculuk kariyerinden de örnek vererek genç futbolcuya duygusal bir mesaj gönderdi: "Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye geçmek bir futbolcunun yaşayabileceği en büyük meydan okumalardan biridir. Öncelikle sevilmemeye alışık olmanız gerekir. Ben Galatasaray'dayken çok sevilen bir isimdim. Sevilmemeyi ilk kez Fenerbahçe'ye geldiğimde yaşadım."

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