Libya'da Merkez Bankası anlaşmazlığı! Hükümet petrol sahalarını ve limanları kapattı

28 Ağustos 2024 09:47 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 09:52

Libya'nın en büyük petrol sahası kısmi kapatıldı! Günlük 30 bin varil düştü

Libya'nın en büyük petrol sahası kısmi kapatıldı! Günlük 30 bin varil düştü

Libya'nın doğu merkezli hükümeti, merkez bankası anlaşmazlığı nedeniyle petrol sahalarını ve limanları kapattı. Bu karar, Batı merkezli Başkanlık Konseyi'nin Merkez Bankası guvernörünü değiştirme hamlesinin ardından geldi. Doğu merkezli hükümetin Başbakanı Usame Hammad, konseyin eylemlerinin ülkenin finansal işlemlerini durdurduğunu ve ekonomik çöküşe yol açabileceğini iddia etti. Tüm petrol sahaları ve limanlarda mücbir sebep durumu ilan etti ve petrol üretimini ve ihracatını başka bir duyuruya kadar durdurdu.

MERKEZ BANKASI HÜKÜMETİNİ DEVİRME

Muammer Kaddafi'nin 2011'deki düşüşünden bu yana ülke parçalanmayla mücadele ediyor. Libya'da şu anda iki ana rakip yönetim arasında bölünmüş durumda.

Temsilciler Meclisi tarafından desteklenen doğu merkezli hükümet ve Başkanlık Konseyi tarafından desteklenen Trablus'taki batı merkezli hükümet.

Bu bölünme sık sık çatışmalara, meşruiyet iddialarının rekabetine ve petrol de dahil olmak üzere kaynakların kontrolü için mücadelelere yol açtı. Uzlaşma ve uluslararası arabuluculuk için sayısız girişime rağmen, Libya politik olarak istikrarsız ve bölünmüş durumda.

Son olarak tehditler, uluslararası alanda tanınan Trablus merkezli rakip Ulusal Birlik Hükümeti'nin geçen hafta ülkenin merkez bankası başkanını değiştirme çabalarının ardından geldi.

Trablus merkezli Cumhurbaşkanlığı Konseyi, yakın zamanda Merkez Bankası'na yeni bir başkan atadı ancak doğu merkezli Temsilciler Meclisi, bu kararı reddederek, bunun konseyin yetkisi dışında olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Konseyi'nden bir heyet, alınan kararı uygulamaya koymak amacıyla Merkez Bankası'nın Trablus'taki merkezine girmeye çalıştı.

Doğu merkezli hükümetin Başbakanı Usame Hammad, Başkanlık Konseyi'ni Libya'nın en önemli finans kuruluşunun kontrolünü yasadışı bir şekilde ele geçirmekle suçladı.

Hammad, konseyin eylemlerinin ülkenin finansal işlemlerini durdurduğunu ve ekonomik çöküşe yol açabileceğini iddia etti. Tüm petrol sahaları ve limanlarda mücbir sebep durumu ilan etti ve petrol üretimini ve ihracatını başka bir duyuruya kadar durdurdu.

Bu arada, Trablus merkezli hükümetin Başbakanı Abdulhamid Dbeybah, Petrol ve Gaz Bakanı Halife Abdul Sadık ile petrol ve gaz üretiminin artırılması konusunu görüştü.

PETROL VE LİMANLAR KAPATILDI

Libya'nın doğu hükümeti, ülkenin en büyük petrol sahasının kapalı olması nedeniyle merkez bankası Valisi Sıddık el-Kebir'in kaderi konusunda yaşanan anlaşmazlığın ardından, 26 Ağustos'ta ülke çapında tüm petrol üretimini ve ihracatını durdurmayı planladığını duyurdu.

Şimdi Kayıt Olun Bingazi merkezli, doğudaki savaş ağası Halife Hafter liderliğindeki Ulusal İstikrar Hükümeti, televizyondan yaptığı açıklamada, petrol hilali, güney ve güneydoğudaki tüm petrol sahaları, terminalleri ve tesisleri için "mücbir sebep" ilan edeceğini ve üretimi fiilen durduracağını duyurdu.

S&P Global Commodity Insights'ın son Platts OPEC+ anketine göre Libya, Temmuz ayında 1,15 milyon varil/gün ham petrol üretti.

Tam ölçekli bir kapanma tehdidi, Libya petrol sektöründe yeni bulunan bir istikrar dönemini takip ettiği için yatırımcıları ve IOC'leri cesaretsizliğe sürüklemesi bekleniyor.

Herhangi bir kapanma, rafinerileri Libya'nın hafif ve tatlı ham petrolüne değer veren Akdeniz ve Kuzeybatı Avrupa ham petrol piyasasını etkileyecektir.