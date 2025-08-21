Menü Kapat
TGRT Haber
30°
Gündem
Editor
 | Merve Yaz

Kayıp olarak aranırken villa inşaatından cansız bedeni çıktı

İstanbul Büyükçekmece'de kan donduran olay yaşandı. Uzun süredir aranan şahısla ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı. Alacak verecek meselesi nedeniyle kaçırılan yabancı uyruklu gencin öldürüldüğü, cesedinin ise bir villa inşaatında 4 metre derinliğe gömüldüğü ortaya çıktı.

Korkunç vahşet geçtiğimiz haziran ayında 'de meydana geldi. Polis ekipleri, kimliği belirsiz bir kişinin, alacak verecek meselesi nedeniyle üç şüpheli tarafından zorla araca bindirilerek kaçırılmasıyla ilgili çalışma başlattı. Kimlik bilgileri tespit edilen şüpheliler M.Y.K, C.K. ve N.K. gözaltına alındı.

Kayıp olarak aranırken villa inşaatından cansız bedeni çıktı

UZUN SÜREDİR HABER ALINAMIYORDU

Şüpheliler, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Ekipler, olay tarihinden itibaren kendisinden haber alınamayan ve yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu yabancı uyruklu N.S'ye ulaşmak için araştırmalarını sürdürdü.

Kayıp olarak aranırken villa inşaatından cansız bedeni çıktı

POLİS KÖPEĞİ TEPKİ VERDİ

Yapılan çalışmalar ve HTS analizleri neticesinde kayıp N.S'nin, Kumburgaz Mahallesi'nde M.Y.K, C.K. ve N.K'ya ait villa inşaat alanına gömülmüş olabileceği tespit edildi. İnşaat alanında yapılan incelemelerde, istinat duvarıyla ayrılan bölümde toprağın yığılı ve zeminin yüksek olduğu kısma polis köpeğinin tepki vermesi üzerine kazı çalışması başlatıldı.

Kayıp olarak aranırken villa inşaatından cansız bedeni çıktı

OTOPSİSİ YAPILACAK

Çalışma sonucunda 4 metre derinlikte kayıp N.S'nin cansız bedenine ulaşıldı. Ceset, incelemelerin ardından için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olaya ilişkin gazetecilere açıklama yapan çevre sakini Erdal Doğan, "Dün sabah polis arkadaşlar geldi. Ön tarafı komple kazdılar, çevreyi komple taradılar. Kepçeyle en son burayı kazdılar, cesedi sonunda çıkardılar. Erkek olduğu öğrenildi, gömülü halde buldular." diye konuştu.

