Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Ücret tartışmasında müşteriyi vurdu! Otoparkçının radyocu cinayeti de ortaya çıktı

Samsun'da otopark işletmecisi, çıkan ücret tartışmasında tabancayla müşteriyi vurdu. Çıkan arbedede kendisi de yaralanan otoparkçı tutuklanırken 1994 yılında da bir radyocuyu öldürdüğü ve bu suçtan ötürü hapiste sadece 8 yıl kaldığı ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.08.2025
saat ikonu 18:16
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
saat ikonu 18:16

'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'ndeki bir otoparkta yaşanan olayda otoparkçı H.U. (72) ile otoparkta aracı bulunan M.S. (52) arasında ücreti yüzünden tartışma çıktı. Bu sırada H.U. aracından tabancasını alıp M.S.‘nin üzerine gelip silahla ateş ederek M.S.'yi yaraladı. Arbede sırasında H.U. da vurularak yaralandı.

M.S., kendisini vuran H.U. ile silahını elinden almak için yerde uzun süre boğuştu. Olay anı ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.S. özel bir hastanede, H.U. ise Gazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

HASTANEDEN ÇIKINCA GÖZALTINA ALINDI

M.S.'nin sol belinden giren tabanca mermisinin sol koltuk altından çıktığı, otoparkçı H.U.'nun ise sağ elinin parmağından vurularak yaralandığı tespit edildi. H.U. hastanedeki tedavisinin ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastanede tedavisi tamamlanan M.S.'nin ise taburcu olduğu öğrenildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan H.U., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.U., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

RADYOCUYU ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

H.U.'nun Samsun'da 1994 yılında bir radyocuyu silahla vurarak öldürdüğü, 8 yıl cezaevinde kaldıktan sonra serbest kaldığı ortaya çıktı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hakan Çakır'ın ailesine ölüm tehditleri yağıyor! Kan donduran mesajları paylaştılar
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Görenlerin kanı dondu! Üzerine benzin döküp kendisini ateşe verdi
ETİKETLER
#silahlı saldırı
#samsun
#canik
#yaralanma
#suç
#otopark
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.