Ücret tartışmasında müşteriyi vurdu! Otoparkçının radyocu cinayeti de ortaya çıktı

Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'ndeki bir otoparkta yaşanan olayda otoparkçı H.U. (72) ile otoparkta aracı bulunan M.S. (52) arasında otopark ücreti yüzünden tartışma çıktı. Bu sırada H.U. aracından tabancasını alıp M.S.‘nin üzerine gelip silahla ateş ederek M.S.'yi yaraladı. Arbede sırasında H.U. da vurularak yaralandı.

M.S., kendisini vuran H.U. ile silahını elinden almak için yerde uzun süre boğuştu. Olay anı ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.S. özel bir hastanede, H.U. ise Gazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

HASTANEDEN ÇIKINCA GÖZALTINA ALINDI

M.S.'nin sol belinden giren tabanca mermisinin sol koltuk altından çıktığı, otoparkçı H.U.'nun ise sağ elinin parmağından vurularak yaralandığı tespit edildi. H.U. hastanedeki tedavisinin ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastanede tedavisi tamamlanan M.S.'nin ise taburcu olduğu öğrenildi.



Polisteki sorgusu tamamlanan H.U., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.U., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

RADYOCUYU ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

H.U.'nun Samsun'da 1994 yılında bir radyocuyu silahla vurarak öldürdüğü, 8 yıl cezaevinde kaldıktan sonra serbest kaldığı ortaya çıktı.