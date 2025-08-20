Görenlerin kanı dondu! Üzerine benzin döküp kendisini ateşe verdi

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan olayda; 49 yaşındaki R.G., henüz bilinmeyen bir sebeple sokak ortasında üzerine benzin dökerek kendisini ateşe verdi.

VATANDAŞLAR YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALE ETTİ

Adamın kendini yaktığını gören çevredeki vatandaşlar müdahaleyi yangın tüpleri ile yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

VÜCUDUNDA AĞIR YAKINLAR OLUŞTU

ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ve vücudunda ağır yanıklar oluşan R.G., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla alakalı inceleme başlatıldı.