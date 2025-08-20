Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Görenlerin kanı dondu! Üzerine benzin döküp kendisini ateşe verdi

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bir kişi, sokak ortasında üzerine benzin dökerek kendisini ateşe verdi. Çevredeki vatandaşlari kendini yakan adama yangın tüpleriyle müdahale etti. Hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Görenlerin kanı dondu! Üzerine benzin döküp kendisini ateşe verdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.08.2025
15:40
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
15:43

'nın Kocaali ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan olayda; 49 yaşındaki R.G., henüz bilinmeyen bir sebeple sokak ortasında üzerine benzin dökerek kendisini ateşe verdi.

VATANDAŞLAR YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALE ETTİ

Adamın kendini yaktığını gören çevredeki vatandaşlar müdahaleyi yangın tüpleri ile yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Görenlerin kanı dondu! Üzerine benzin döküp kendisini ateşe verdi

VÜCUDUNDA AĞIR YAKINLAR OLUŞTU

ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ve vücudunda ağır yanıklar oluşan R.G., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla alakalı inceleme başlatıldı.

