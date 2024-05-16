Benzin ve motorinde tabelalar değişti! Akaryakıtta tek fiyata şirketlerden tepki geldi

16 May 2024 09:48 - Güncelleme : 16 May 2024 09:54

EPDK’nın akaryakıtta tek fiyata uygulaması devreye girdi. Benzin istasyonlarında benzin ve motorin olmak üzere iki fiyatta sabitlendi. İstasyonlarda fiyat tabelaları değişirken uygulama 13 bin bayide resmen başlatılmış oldu.

EPDK KARARINA GÖRE ARTIK FARKLI FİYATLARLA ÜRÜN SATIŞI YOK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) farklılaştırılmış akaryakıt ürünlerinin istasyonlarda aynı fiyata satılmasına ilişkin Kurul kararı yürürlüğe girdi. EPDK’nın kararına göre Akaryakıt istasyonlarında "95 oktan benzin ve dizel, ultra force (ultra kuvvet), power (güçlü), fuelsave (yakıt tasarruflu), VMax, VPro" gibi ifadelerle farklı fiyatlarla ürün satışı yapılmayacak. Benzin istasyonları da bu karar kapsamında dijital fiyat tabelalarını değiştirdi. Tabelalarda fiyatlar, motorin ve kurşunsuz benzin 95 oktan olmak üzere iki fiyatta sabitlendi.

İSTANBUL’DA FİYATLAR GÖZE ÇARPTI

Tek fiyat uygulaması tabelalara yansıdı. İstanbul'daki akaryakıt istasyonlarında benzin ve motorin fiyatlarındaki tek fiyat göze çarptı.

Dağıtıcı lisans sahipleri yüzde 0,5'i geçmemek kaydıyla akaryakıtın özelliklerini iyileştirmeye yönelik çeşitli katkı maddelerini ürüne ekleyebiliyor. Bu işlem için kullanılacak katkı maddelerine ilişkin dağıtıcı lisansı sahiplerinin EPDK'yi bilgilendirme ve gerekli izinleri alma yükümlülüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

ŞİRKETLERDEN TEPKİ GECİKMEDİ

Akaryakıt şirketleri EPDK’nın kararını eleştirdi. Sendikalar ‘tek fiyat’ kararının maliyetleri düşüreceğini savunurken akaryakıt şirketlerden de kaliteyi düşürdüğünü tepkisi geldi.

“AKARYAKIT İSTASYONLARININ MALİYETİNİ DÜŞÜRECEK”

EPDK’nın söz konusu kararı için Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, "EPDK'nin bu kararı, finansman maliyetinin çok yüksek olduğu bir dönemde akaryakıt istasyonlarının finansman maliyetlerini az da olsa düşürecektir” dedi.

“BAYİLER KATKISIZ SATTIĞI HER LİTRE AKARYAKITTAN ZARAR EDİYOR”

Okumuş, akaryakıt bayilerinin ekonomik olarak zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Bayiler, katkılı ya da katkısız sattığı her litre akaryakıttan zarar ediyor. Bayilerin kar paylarının artırılmasına ilişkin talebimizi devletimizin her kademesine ilettik ve süreci yakından takip ediyoruz. Kuruşla çalışan ama maliyetleri yüzdesel olarak artan bayilerin kar paylarının da yüzdesel olmasına ilişkin talebimizin takipçisiyiz” ifadelerini kullandı.

“KALİTEYİ DÜŞÜRÜYOR”

Turcas CEO’su Batu Aksoy, şirketin olağan genel kurulunda yaptığı açıklamasında dikkat çeken bir yorumda bulundu. Avrupa’nın en ucuz akaryakıtı satılan Türkiye’de fiyatların baskılandığını savunan Aksoy, farklılaştırılmış ürün satışının engellenmesinin kaliteyi düşürdüğünü söyledi.