Benzin ve motorine büyük indirim geliyor! Akaryakıt istasyonlarında kuyruk olacak

İsrail-İran savaşı sonrası petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle zamlanan akaryakıt fiyatlarında, ateşkesin sağlanmasının ardından bu kez indirim bekleniyor. Ateşkes kararının ardından hem benzine hem motorine büyük indirim geliyor.

Orta Doğu'da İsrail ile İran arasında 12 gün süren savaş, küresel petrol piyasalarında sert dalgalanmalara yol açtı. Savaşla birlikte 80 dolara dayanan Brent petrol son 5 ayın zirvesini gördü. Bu da akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam olarak yansıdı.

Savaştan önce litresi 48 liradan satılan benzin, 53 lirayı gördü. Yine savaş öncesi 46 lira olan motorin fiyatı ise bazı şehirlerde 55 lirayı aştı.

PETROL FİYATLARI ATEŞKES KARARIYLA GERİLEDİ

Ancak 12'nci günde alınan ateşkes kararıyla birlikte petrol fiyatları hızla gerilemeye başladı. Ateşkesin başlaması ve Hürmüz Boğazı'na yönelik tehdidin ortadan kalkması sebebiyle petrol arzına ilişkin endişeler de azaldı. Bu gelişmenin ardından Brent petrolün varil fiyatı 66 dolar seviyesine kadar düştü.

BENZİN VE MOTORİNE BÜYÜK İNDİRİM GELİYOR

Petroldeki düşüş Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansımaya başladı. Sektör temsilcilerin edinilen bilgilere göre; akaryakıt fiyatlarına çifte indirim gelecek. Çatışmanın durmasıyla 1 lira 66 kuruş ucuzlayan motorine 26 Haziran 2025 saat 00.01'den itibaren geçerli olmak üzere 4,04 TL indirim bekleniyor. Benzin fiyatlarına ise 2,67 TL indirim geleceği öngörülüyor.

İSLAM MEMİŞ DE DUYURDU

Finans analisti İslam Memiş de sosyal medya hesabından akaryakıt indiriminin sinyalini verdi. İslam Memiş paylaşımında, "Petrol 66,74 dolara geriledi. Böylece pompa fiyatlarına indirim gelecek demek" ifadelerini kullandı.

YENİ İNDİRİMLER KAPIDA

Brent petrolün düşüş eğilimini sürdürmesi durumunda akaryakıtta yeni indirimlerin kapıda olduğu belirtiliyor.