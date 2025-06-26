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 | Onur Kaya

Benzin ve motorine indirim pompa fiyatına yansıdı! Yeniden 50 TL'nin altında

İsrail-İran savaşının ateşkese bağlanmasının ardından Brent petrolde yaşanan düşüş akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Benzin ve motorine gece yarısından itibaren indirim geldi. Benzin ve motorinin litresi yeniden 50 liranın altına düştü. İşte akaryakıt fiyatlarında son durum...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.06.2025
saat ikonu 07:53
|
GÜNCELLEME:
26.06.2025
saat ikonu 08:10

Orta Doğu'da İsrail-İran savaşıyla tırmanan gerilim Brent petrol fiyatlarında sert yükselişe neden oldu. 12 günlük savaş sürecinde akaryakıta peş peşe zam geldi.

Benzin ve motorine indirim pompa fiyatına yansıdı! Yeniden 50 TL'nin altında

PETROL DÜŞTÜ AKARYAKITA ÇİFTE İNDİRİM GELDİ

Ancak 80 dolara kadar dayanan Brent petrol, taraflar arasında ateşkese varılmasıyla yeniden savaş öncesindeki seviyelere indi. 66 dolar seviyelerini gören Brent petrolde yaşanan bu düşüş, akaryakıt fiyatlarına çifte indirim olarak yansıdı.

Benzin ve motorine indirim pompa fiyatına yansıdı! Yeniden 50 TL'nin altında

BENZİN VE MOTORİN 50 TL'NİN ALTINDA

26 Haziran 00:00'dan itibaren geçerli olmak üzere motorine 4,06 TL, benzine ise 2,68 TL indirim geldi. Yapılan indirimin ardından benzin ile motorinin litre fiyatı İstanbul ve Ankara'da 50 TL'nin altına geriledi.

Benzin ve motorine indirim pompa fiyatına yansıdı! Yeniden 50 TL'nin altında

26 HAZİRAN 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

BENZİN

Ankara: 49,46 TL
İstanbul: 48,79 TL
İzmir: 49,83 TL
MOTORİN

Ankara: 49,83 TL
İstanbul: 48,96 TL
İzmir: 50,17 TL
LPG

Ankara: 24,91 TL
İstanbul: 25,07 TL
İzmir: 24,81 TL

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ETİKETLER
#petrol
#akaryakıt
#fiyat
#Brent
#hizmet
#T.C.
#ındirim
#İran-İsrail Savaşı
#Ekonomi
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