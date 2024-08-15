Benzin zammı pompaya yansıdı! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti

15 Ağustos 2024 09:26 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 09:28

İslam Memiş altın fiyatı için son tahminini açıkladı: Her ay yeni bir rekor gelecek! İşte ABD enflasyon verisi öncesi son durum

İslam Memiş altın fiyatı için son tahminini açıkladı: Her ay yeni bir rekor gelecek! İşte ABD enflasyon verisi öncesi son durum

ABD enflasyon verisi beklentilerin altında gelerek yüzde 2,9 olarak ölçüldü. FED’in faiz indirimlerine başlamasına yönelik beklentiler kuvvetlenirken petrol yeni güne 80 dolardan başladı. Akaryakıt fiyatları küresel piyasalarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak değişti. Benzin zammı akaryakıtta tabelanın değişmesine neden oldu.

PETROL FİYATLARI ENFALSYON VERİSİYLE YÜKSELDİ

Petrol fiyatları, ABD’nin petrol talebini artırabilecek faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin kuvvetlenmesiyle kayıplarını telafi ederek perşembe günü 80 dolar oldu. ABD enflasyon verileri Mart 2022’deki seviyesine gelerek yüzde 2,9 oldu.

Beklentileri enflasyonun yüzde 3 olacağı yönündeydi. Çekirdek enflasyon ise üç yıldan fazla bir süredir en düşük seviyesi olan %3,2'ye geriledi.

Öte yandan analistler Orta Doğu’daki İran'ın İsrail'e olası misilleme saldırısı konusunda endişelerini hala koruyor. Ayrıca, talebe yönelik endişeler fiyatları etkilemeye devam ediyor. EIA verileri, geçen hafta ABD ham petrol stoklarında 1,357 milyon varillik şaşırtıcı bir artış olduğunu gösterdi.

BENZİN ZAMMI NE KADAR OLDU?

Yaşanan gelişmelerin ardından yurt içinde akaryakıt fiyatları da değişti. Benzine zammı dün gece pompaya yansıdı. Son olarak benzine 1 lira 73 kuruşluk indirim geldi. Dün gece ise benzin fiyatları 85 kuruş zamlandı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 44,40 TL

Motorin litre fiyatı: 43,72 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 44,28 TL

Motorin litre fiyatı: 43,64 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 44,94 TL

Motorin litre fiyatı: 44,28 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 45,38 TL

Motorin litre fiyatı: 44,76 TL