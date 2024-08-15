Benzin zammı pompaya yansıdı! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti
Brent petrol fiyatları kritik ABD enflasyon verisiyle perşembe gününe önceki seanslardaki kayıplarını telafi ederek başladı. ABD enflasyon verisinin tahminlerin altında gelmesi ve FED faiz indirimlerinin eylülde başlayacağı ihtimalinin kuvvetlenmesi piyasaya fiyatlanmalarını etkiledi. Altın ve petrolde yukarı yönlü hareketler gözlendi. Brent petrol piyasalarındaki hareketlilik yurt içinde akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Benzin zammı dün geceden itibaren pompaya yansıdı.
ABD enflasyon verisi beklentilerin altında gelerek yüzde 2,9 olarak ölçüldü. FED’in faiz indirimlerine başlamasına yönelik beklentiler kuvvetlenirken petrol yeni güne 80 dolardan başladı. Akaryakıt fiyatları küresel piyasalarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak değişti. Benzin zammı akaryakıtta tabelanın değişmesine neden oldu.
PETROL FİYATLARI ENFALSYON VERİSİYLE YÜKSELDİ
Petrol fiyatları, ABD’nin petrol talebini artırabilecek faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin kuvvetlenmesiyle kayıplarını telafi ederek perşembe günü 80 dolar oldu. ABD enflasyon verileri Mart 2022’deki seviyesine gelerek yüzde 2,9 oldu.
Beklentileri enflasyonun yüzde 3 olacağı yönündeydi. Çekirdek enflasyon ise üç yıldan fazla bir süredir en düşük seviyesi olan %3,2'ye geriledi.
Öte yandan analistler Orta Doğu’daki İran'ın İsrail'e olası misilleme saldırısı konusunda endişelerini hala koruyor. Ayrıca, talebe yönelik endişeler fiyatları etkilemeye devam ediyor. EIA verileri, geçen hafta ABD ham petrol stoklarında 1,357 milyon varillik şaşırtıcı bir artış olduğunu gösterdi.
BENZİN ZAMMI NE KADAR OLDU?
Yaşanan gelişmelerin ardından yurt içinde akaryakıt fiyatları da değişti. Benzine zammı dün gece pompaya yansıdı. Son olarak benzine 1 lira 73 kuruşluk indirim geldi. Dün gece ise benzin fiyatları 85 kuruş zamlandı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 44,40 TL
Motorin litre fiyatı: 43,72 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 44,28 TL
Motorin litre fiyatı: 43,64 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 44,94 TL
Motorin litre fiyatı: 44,28 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 45,38 TL
Motorin litre fiyatı: 44,76 TL