Benzinde ve motorinde fiyatlar değişiyor, akaryakıta bu kez de indirim geliyor

04 May 2024 15:25 - Güncelleme : 04 May 2024 15:59

Brent petrol fiyatları Orta Doğu’da ateşkesin gündeme gelmesi ve FED faizlerine yönelik beklentilerle 82 dolara kadar geriledi. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, geçtiğimiz gece zam gelen benzin ve motorine indirim gelecek.

İSTİHDAM VERİLERİ ETKİLİ OLDU

Brent ham petrol vadeli işlemleri Cuma günü varil başına 82,2 dolara geriledi. Beklenenden zayıf gelen ABD istihdam verileri ve yıllık ücretlerdeki artışların yavaşlaması fiyatların düşmesinde etkili oldu.

SON 3 AYIN EN BÜYÜK HAFTALIK GERİLEMESİ

FED’in faiz indirimlerine eylül ayında başlayacağı ve sadece bir kez indirim yapacağı beklentileri de petrol piyasalarını etkiledi. Petro hafta boyu değer kaybederek son 3 ayın en büyük haftalık gerilemesini kaydetti.

Öte yandan İsrail-Hamas çatışmasına ilişkin jeopolitik risk primleri, her iki tarafın da geçici ateşkesi düşünmesi ve uluslararası arabulucularla görüşmelere başlaması nedeniyle azaldı.

BENZİNE MOTORİNE İNDİRİM

Dün gece yarısından itibaren motorine 26 kuruş, benzine 28 kuruş zam geldi. Otogaz fiyatlarında ise 1,64 lira indirim yapıldı.

Gazeteci Cahit Saraçoğlu’nun verdiği bilgilere göre, dolar kurunda ani bir artış olmaması halinde pazartesi benzin ve motorine zam indirim gelecek. Benzine 1.80 TL, motorine 1.20 TL indirim yapılacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 43,84 TL

Motorin: 41,22 TL

LPG (Otogaz): 20,38 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 43,92 TL

Motorin: 41,22 TL

LPG (Otogaz): 20,85

ANKARA

Benzin: 44,84 TL

Motorin: 42,28 TL

LPG (Otogaz): 20,82 TL

İZMİR

Benzin: 45,11 TL

Motorin: 42,48 TL

LPG (Otogaz): 20,44