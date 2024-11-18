Benzine indirim gelmişti… Petrol fiyatları terse döndü

18 Kasım 2024 09:19 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 09:19

Orta Doğu'daki gerilimler ve Çin ekonomisine bağlı olarak oluşan endişeler petrol fiyatlarını etkiliyor. Petrol fiyatları dalgalı seyir izlerken brent petrol haftaya yükselişle başladı. Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımıştı. Yukarı yönlü fiyatlar sonrası akaryakıt ve benzin fiyatları merak ediliyor.

Petrol fiyatları​, Çin ekonomisine dair endişeler ve Orta Doğu’daki gerilimlerin etkisiyle dalgalı bir seyir izliyor. Geçtiğimiz hafta yüzde 3,8 oranında düşüş yaşayan Brent petrol​, bu haftaya yükselişle başladı.

Son verilere göre, Brent petrol varil fiyatı 71 doların üzerinde işlem görüyor. ABD ham petrolü ise 68 dolar seviyelerinde hareket ediyor. Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki bu hareketliliğin ana nedenlerini küresel talep kaygıları ve arz fazlası beklentileri olarak gösteriyor.

ÇİN EKONOMİSİ​ BELİRSİZLİK OLUŞTURUYOR

Çin’deki zayıf ekonomik görünüm, küresel petrol talebini olumsuz etkiliyor. Özellikle Çin’in Angola’dan yaptığı petrol alımlarında yaşanan düşüş dikkat çekiyor. Uluslararası Enerji Ajansı (UEA), 2024 yılı için ciddi bir arz fazlası yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

ORTA DOĞU​'DAKİ GERİLİMLER ETKİLİ

Orta Doğu’daki çatışmalar, petrol piyasasında tedirginlik oluşturmaya devam ediyor. Bölgedeki arz kesintisi ihtimali, fiyatların zaman zaman yükselmesine neden olurken, piyasalarda oynaklık artıyor.

Piyasa stratejistlerinden Jun Rong Yeap, petrol fiyatlarının artışı için güçlü bir katalizör olmadığını belirtiyor. ABD ve OPEC+ ülkelerinden gelen yüksek arz beklentileri ve Çin ekonomisine dair kaygılar, fiyatlardaki yükselişi sınırlayan ana etkenler arasında.

İNDİRİM YURT İÇİNE YANSIMIŞTI

Petrol fiyatlarındaki düşüş, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına da indirim olarak yansıdı. Geçtiğimiz hafta benzinin litre fiyatına 62 kuruş indirim geldi. Ancak küresel fiyatların yeniden yükselmesi, yurt içindeki fiyatlara nasıl etki edeceği konusunda belirsizlik oluşturuyor.