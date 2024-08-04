Benzine indirim yolda! Akaryakıt fiyatlarında tabelaların değişeceği tarih belli oldu

04 Ağustos 2024 09:21 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 09:45

Akaryakıt şirketleri için karar Resmi Gazete'de! Benzin ve motorin için tarife değişti

Akaryakıt şirketleri için karar Resmi Gazete'de! Benzin ve motorin için tarife değişti

Araç sürücülerine temmuz ayı başında peş peşe gelen zamlardan sonra güzel haber geldi. Benzine indirim bekleniyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, benzin ve motorin fiyatlarını değiştirmeye devam ediyor. Akaryakıt litre fiyatlarında yaşanacak değişim belli oldu. İşte güncel benzin ve motorin (mazot) fiyatları.

BENZİNE 2 LİRA İNDİRİM GELECEK

Akaryakıt litre fiyatlarında bir indirim veya zam olup olmadığı araç sürücüleri tarafından sıklıkla sorgulanıyor.

En son motorine 24 Temmuz Çarşamba günü 1 lira 59 kuruşluk indirim yapılmıştı.

Güncel akaryakıt fiyatları, benzin ve motorin litre fiyatları yine değişecek.

6 Ağustos 2024 Salı gününden itibaren benzine 1 lira 73 kuruşluk bir indirim gelecek. Litresi 45 TL seviyelerinde olan benzin, mazot fiyatına yaklaşacak.

Motorin fiyatlarında ise bir değişiklik beklenmiyor.

4 TEMMUZ BENZİN VE MAZOT GÜNCEL FİYATI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 45,10 TL

Motorin litre fiyatı: 43,54 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 44,97 TL

Motorin litre fiyatı: 43,46 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 45,73 TL

Motorin litre fiyatı: 44,21 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 46,14 TL

Motorin litre fiyatı: 44,68 TL