Benzine indirim yolda! Akaryakıt fiyatlarında tabelaların değişeceği tarih belli oldu
Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim veya zam olup olmadığı sorgulanıyor. Benzin ve motorin (mazot) fiyatlarında tabelalar değişmeye hazırlanıyor. Benzin fiyatı için değişiklik haberi geldi. İşte İstanbul, İzmir, Ankara benzin ve mazot güncel fiyatı.
Araç sürücülerine temmuz ayı başında peş peşe gelen zamlardan sonra güzel haber geldi. Benzine indirim bekleniyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, benzin ve motorin fiyatlarını değiştirmeye devam ediyor. Akaryakıt litre fiyatlarında yaşanacak değişim belli oldu. İşte güncel benzin ve motorin (mazot) fiyatları.
BENZİNE 2 LİRA İNDİRİM GELECEK
Akaryakıt litre fiyatlarında bir indirim veya zam olup olmadığı araç sürücüleri tarafından sıklıkla sorgulanıyor.
En son motorine 24 Temmuz Çarşamba günü 1 lira 59 kuruşluk indirim yapılmıştı.
Güncel akaryakıt fiyatları, benzin ve motorin litre fiyatları yine değişecek.
6 Ağustos 2024 Salı gününden itibaren benzine 1 lira 73 kuruşluk bir indirim gelecek. Litresi 45 TL seviyelerinde olan benzin, mazot fiyatına yaklaşacak.
Motorin fiyatlarında ise bir değişiklik beklenmiyor.
4 TEMMUZ BENZİN VE MAZOT GÜNCEL FİYATI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 45,10 TL
Motorin litre fiyatı: 43,54 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 44,97 TL
Motorin litre fiyatı: 43,46 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 45,73 TL
Motorin litre fiyatı: 44,21 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 46,14 TL
Motorin litre fiyatı: 44,68 TL