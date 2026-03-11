Benzine peş peşe zam geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları enerji krizine yol açtı. 116 doları gören Brent petrol fiyatları, Trump'ın savaşın yakında biteceğini söylediği açıklamaların umuduyla 87 dolara kadar geriledi. Ancak yaşanan dalgalanma ve tedarik sıkıntısı akaryakıt fiyatlarının bir kez daha artmasına neden oldu.