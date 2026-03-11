Benzine peş peşe zam geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları

Kategoriler
İstanbul
Akaryakıt fiyatları dün yapılan çifte zammın ardından bir kez daha yükseldi. Orta Doğu'daki İsrail-ABD-İran savaşının etkisiyle yükselen petrol fiyatları akaryakıta zam olarak yansıdı. Gece yarısı benzine zam geldi. İşte güncel akaryakıt fiyatları...
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları enerji krizine yol açtı. 116 doları gören Brent petrol fiyatları, Trump'ın savaşın yakında biteceğini söylediği açıklamaların umuduyla 87 dolara kadar geriledi. Ancak yaşanan dalgalanma ve tedarik sıkıntısı akaryakıt fiyatlarının bir kez daha artmasına neden oldu.
BENZİNE ZAM GELDİ
Dün 43 kuruş zamlanan benzinin litre fiyatına çarşamba gecesinden itibaren 80 kuruş daha zam geldi.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 11 MART 2026
Zam sonrası akaryakıt fiyatlarında oluşa güncel tablo şöyle...
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 61.11 TL
Motorin: 65.28 TL
LPG: 30.49 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 60.95 TL
Motorin: 65.12 TL
LPG: 29.89 TL
ANKARA
Benzin: 62.07 TL
Motorin: 66.39 TL
LPG: 30.37 TL
İZMİR
Benzin: 62.35 TL
Motorin: 66.67 TL
LPG: 30.29 TL