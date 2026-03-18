Benzine zam tabelaya yansıdı! 18 Mart 2026 güncel akaryakıt fiyatları

Mart 18, 2026 03:14
Akaryakıta zam yağmuru devam ediyor. ABD ve İsrail ortaklığında İran'a düzenlenen saldırılar sonrası Hürmüz Boğazı'ndaki enerji sevkiyatının aksaması ve Orta Doğu'daki petrol tesislerinin hedef alınması, küresel piyasalarda petrol fiyatlarını tırmandırdı. Yaşanan artış akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Benzine çarşamba gece yarısından itibaren 54 kuruş zam geldi. İşte 18 Mart 2026 güncel akaryakıt fiyatlarında son durum...

SAVAŞTAN BU YANA 11. ZAM

Orta Doğu'da çıkan savaş küresel enerji piyasalarını altüst etti. Petrol fiyatlarının yükselmesiyle savaşın başlangıcından bu yana akaryakıta 11. kez zam geldi.

BENZİNE ZAM GELDİ

Benzine beklenen zam, çarşamba gece yarısından itibaren tabelaya yansıdı.

54 KURUŞLUK ZAM POMPAYA YANSIDI

Buna göre benzine 2 TL 17 kuruş zam yapıldı. Ancak zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle karşılandı ve pompaya yansıyan tutar 54 kuruş oldu.

18 MART 2026 AKARYAKIT FİYATLARI

Araç sahiplerinin merakla takip ettiği akaryakıt fiyatlarında oluşan fiyat tablosu 18 Mart 2026 itibarıyla şöyle...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 61.97 TL
Motorin: 65.91 TL
LPG: 30.49 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 61.83 TL
Motorin: 65.77 TL
LPG: 29.89 TL

ANKARA

Benzin: 62.94 TL
Motorin: 67.03 TL
LPG: 30.37 TL

İZMİR

Benzin: 63.22 TL
Motorin: 67.31 TL
LPG: 30.29 TL

