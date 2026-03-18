Benzine zam tabelaya yansıdı! 18 Mart 2026 güncel akaryakıt fiyatları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Akaryakıta zam yağmuru devam ediyor. ABD ve İsrail ortaklığında İran'a düzenlenen saldırılar sonrası Hürmüz Boğazı'ndaki enerji sevkiyatının aksaması ve Orta Doğu'daki petrol tesislerinin hedef alınması, küresel piyasalarda petrol fiyatlarını tırmandırdı. Yaşanan artış akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Benzine çarşamba gece yarısından itibaren 54 kuruş zam geldi. İşte 18 Mart 2026 güncel akaryakıt fiyatlarında son durum...
SAVAŞTAN BU YANA 11. ZAM
Orta Doğu'da çıkan savaş küresel enerji piyasalarını altüst etti. Petrol fiyatlarının yükselmesiyle savaşın başlangıcından bu yana akaryakıta 11. kez zam geldi.
BENZİNE ZAM GELDİ
Benzine beklenen zam, çarşamba gece yarısından itibaren tabelaya yansıdı.
54 KURUŞLUK ZAM POMPAYA YANSIDI
Buna göre benzine 2 TL 17 kuruş zam yapıldı. Ancak zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle karşılandı ve pompaya yansıyan tutar 54 kuruş oldu.
18 MART 2026 AKARYAKIT FİYATLARI
Araç sahiplerinin merakla takip ettiği akaryakıt fiyatlarında oluşan fiyat tablosu 18 Mart 2026 itibarıyla şöyle...
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 61.97 TL
Motorin: 65.91 TL
LPG: 30.49 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 61.83 TL
Motorin: 65.77 TL
LPG: 29.89 TL
ANKARA
Benzin: 62.94 TL
Motorin: 67.03 TL
LPG: 30.37 TL
İZMİR
Benzin: 63.22 TL
Motorin: 67.31 TL
LPG: 30.29 TL