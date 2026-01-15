Benzine zam var mı, geldi mi? Akaryakıt fiyatları 15 Ocak 2026

Milyonlarca kişinin gündeminde olan benzin, motorin zammı ile ilgili yeni tahminler ortaya atıldı. Edinilen bilgilere göre benzin fiyatlarında artış yaşanması bekleniyor.

BENZİNE ZAM VAR MI 15-16 OCAK 2026?

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre ülkemizde akaryakıt fiyatlarında değişiklik yaşanacak. Beklentilere göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,61 TL'lik benzin zammı uygulanacağı öğrenildi. Gelecek olan zam sonrasında benzin fiyatlarında artış yaşanacak.

BENZİN, MOTORİN LPG FİYATLARI 15 OCAK 2026

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin (95 oktan): 53,21 TL

Motorin (Mazot): 54,81 TL

LPG (Otogaz): 29,29 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 53,02 TL

Motorin: 54,62 TL

LPG: 28,69 TL

Ankara

Benzin: 54,04 TL

Motorin: 55,87 TL

LPG: 29,17 TL