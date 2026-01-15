Benzine zam var mı, geldi mi? Akaryakıt fiyatları 15 Ocak 2026

Kategoriler
Milyonlarca kişinin gündeminde olan benzin, motorin zammı ile ilgili yeni tahminler ortaya atıldı. Edinilen bilgilere göre benzin fiyatlarında artış yaşanması bekleniyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre ülkemizde akaryakıt fiyatlarında değişiklik yaşanacak. Beklentilere göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,61 TL'lik benzin zammı uygulanacağı öğrenildi. Gelecek olan zam sonrasında benzin fiyatlarında artış yaşanacak.
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin (95 oktan): 53,21 TL
Motorin (Mazot): 54,81 TL
LPG (Otogaz): 29,29 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 53,02 TL
Motorin: 54,62 TL
LPG: 28,69 TL
Ankara
Benzin: 54,04 TL
Motorin: 55,87 TL
LPG: 29,17 TL