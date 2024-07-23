BES teminatlı kredi dönemi başladı! 4 banka harekete geçti: Tutar 2 milyona kadar çıktı

23 Temmuz 2024 09:19 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 09:25

Emekli promosyonu için temmuz zammı! Bankalar kesenin ağzını açtı: 18 bin TL'ye kadar çıkıyor

Emekli promosyonu için temmuz zammı! Bankalar kesenin ağzını açtı: 18 bin TL'ye kadar çıkıyor

BES birikimlerinin kredi teminatlarında kullanılmasının yolunu açan düzeleme 3 Haziran’da hataya geçti. 4 banka yeni düzenlemeyi hayata geçirmek için kolları sıvarken BES teminatlı kredilerin nasıl avantajlar sağlayacağı merak ediliyor. İşte tüm detaylar…

SAĞLAYACAĞI AVATAJLAR BELLİ OLDU

Dünya Gazetesi’nde yer alan habere göre, BES destekli kredilerde bu krediyi kullananlar ortalama kredi koşullarına göre daha uygun şartlarla, daha düşük faizle finansman sağlayabilecek.

Öte yandan bugüne kadar nakit ihtiyacı için BES’ini bozdurmak zorunda kalanların kazanılmış haklarını kaybetmesinin de önüne geçilecek. Bankaya teminat olarak gösterdiğiniz tutar Alacağın Devri Fonları’nda kalmaya ve büyümeye devam edecek.

Prim ödemelerinizi sürdürürseniz devlet katkısı almayı da sürdüreceksiniz. Bu krediden yararlanmanız için yapmanız gereken şey klasik ihtiyaç kredilerindeki gibi internet veya şubeler kanalıyla başvuruda bulunmak.

4 BANKA HATAYA GEÇİRDİ

Bu kredideki bir önemli detay ise kullanılacak kredi tutarını devlet katkısı ve işveren grup emeklilik sistemi hariç yani sadece sizin sisteme aktardığınız tutarla sınırlı olması.

Örneğin BES teminatlı kredi uygulamasını ilk hayata geçiren bankalardan biri olan Türkiye İş Bankası müşterilerinden talep ettikleri kredi tutarının %120’si kadar uygun nitelikte BES birikimi olması şartı arıyor. Buna göre BES hesabında (devlet katkısı hariç) 100 bin TL birikimi olan bir banka müşterisinin İş Bankası’ndan kullanabileceği azami kredi tutarı 83 bin 333 TL oluyor.

Kredi talep eden BES müşterilerinin sistemde bulunan birikimlerini, Alacağın Devri Fonları’na devrederek nemalandırmaya devam ettiklerini açıklayan Türkiye İş Bankası, “Kurucusunun Anadolu Hayat Emeklilik olduğu, faiz hassasiyeti aranmayan Alacağın Devri Fonu’na aktarılan birikim tutarları değer kazanmaya devam ediyor. Kredinin kapatılmasıyla birlikte müşterimiz birikimlerini, dilediği fona yönlendirebiliyor” bilgisi paylaşıyor.

Banka diğer kredi ürünlerinde olduğu gibi taleplerin değerlendirilmesinde müşterilerin kredi skoru, aylık geliri ve benzer verileri de dikkate alıyor. Türkiye İş Bankası, BES teminatlı kredilere diğer ihtiyaç kredilerine göre daha avantajlı faiz oranları uygulandığının da altını çiziyor.

2 MİLYONA KADAR ÇIKIYOR

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, BES Teminatlı İhtiyaç Kredisi ile uygun faiz oranları ve cazip koşullarla ihtiyaç kredisi kullanma fırsatı sağladıklarını söylüyor.

Kişilerin işveren grup emeklilik sistemi ve devlet katkısı hariç, gönüllü BES ve otomatik katılım hesaplarındaki birikimlerini teminat göstererek başvuruda bulunabileceklerini belirten Mendi, “BES birikiminin yasal kesintiler ve stopaj kesintileri dışında kalan tutarı te-minat olarak gösterilebiliyor.

Düzenlemeye göre kredi marjı bankaların insiyatifinde bulunuyor. Bu kredi ürünümüzde bankamızın uyguladığı marj yüzde 100’dür. BES birikimleri için devlet katkısı hariç 2 milyon TL’ye kadar kredi kullanmak mümkün" diyor.

HALKBANK’TAN 1.2 KAT ŞARTI

Müşterilerine BES Teminatlı kredi kullandıran Halkbank ise kredi karşılığında teminat alınacak BES birikimlerinin talep edilen kredi tutarının 1.2 katı olması şartı arıyor.

Kredi borcu ödendiğinde temlik fonunda yer alan tutarlar bu fondan çıkıp yine katılımcının tercih ettiği BES fonlarına yönlendirilecek. Kredi borcu ödenmediğinde ise banka blokeli şekilde temlik fonunda değerlenen payların satışını talep edecek. Satılan fon paylarından elde edilen tutarla banka alacağını alacak, kalan tutar olursa yine katılımcının BES hesabına aktarılacak.

FAİZLİ FAİZSİZ FON SEÇENEKLERİ OLACAK

BES teminatlı kredi için bankaya başvuranların teminatları, alacağın devri fonlarında değerlenecek. Bu fonlar için Anadolu Hayat ve Emeklilik ve Türkiye Hayat ve Emeklilik firmaları yetkilendirildi.

İki şirket de BES yatırımcısına faizli ve faizsiz fon seçeneği sunacak. Şimdilik Anadolu Hayat ve Emeklilik faizli fon, Türkiye Hayat ve Emeklilik ise faizsiz fonunu devreye aldı. Hacmin artacağı öngörüldüğü için kalan fonların 1 Ocak 2025’te kullanıma açılması planlanıyor.

BES teminatlı ihtiyaç kredisi ürününde, ihtiyaç kredisi yasal vade kuralları geçerli. Maksimum kullanım vadesi; 50 bin TL’ye kadar olan kredilerde 36 ay, 50 bin 1 TL - 100 bin TL arası 24 ay, 100 bin TL üzeri 12 ay vade imkanı var. Cep telefonu alımlarında yasal vade 12 bin TL’ye kadar 12 ay, 12 bin TL üzerinde 3 ay ile sınırlı.