Faiz kararı öncesi gözler dolar kuru üzerinde! İşte 23 Temmuz döviz kurları
Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararı öncesi dolar fiyatı küçük bir gerileme kaydetti. ABD Başkanı Joe Biden'ın çekilme kararının da etkili olduğu bu durum doların aylardır devam eden durağan seyrini etkilemezken yatırımcıların yükseliş beklentisi sürüyor. İşte 23 Temmuz döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...
ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlık sorunları nedeniyle yeni dönem adaylığından çekilmesinin ve yerine yardımcısı Kamala Harris'i göstermesinin ardından piyasaların ilk etkisi yükseliş yönünde oldu. Altın ve kripto paralar ile borsalar kararı olumlu şekilde karşıladı.
BIDEN'IN KARARI DOLAR KURUNU ETKİLEDİ
Ancak dolar kuru için durum tam tersine gelişti. Kısa süre önce 33 lira psikolojik sınırını aşan dolar, Biden'ın kararı sonrası tüm para birimleri karşısında değer kaybederken Türkiye'de de 32.90 seviyelerine kadar çekildi.
Bugün ise Türkiye'de yatırımcılar Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına odaklanmış durumda. Dolar kuru üzerinde uzun süredir devam eden yükseliş beklentisinin, Merkez'in kararı sonrası karşılık bulup bulmayacağı merak ediliyor.
Peki faiz kararı öncesi güncel dolar fiyatı ne kadar? İşte 23 Temmuz döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...
DOLAR (BUGÜN) NE KADAR OLDU?
Dolar bugün sabah saatlerinde serbest piyasada alış 32.88, satış ise 32 89'dan işlem görüyor.
Euro fiyatı aynı saatlerde alış 35,85, satkış 35,93 seviyesinde.
Sterlin ise 42,50'den alınırken, 42.73'ten satılıyor.