BES yatırımcısı 16 yılda 47 kat kazandı! 2009 yılında sisteme giren yatırımcıya 5.5 milyon TL’lik kazanç

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) uzun vadede kazandıran yatırım araçlarından biri olarak öne çıkmaya devam ediyor. 2009 yılında BES yatırım yapan bir yatırımcının birikimi 16 yıl içinde yaklaşık 47 katına çıktı. 116.991 TL'lik katkı payı 5.505.964 TL'ye ulaştı. Böylece faiz ve döviz dalgalanmalarıyla yatırımcıların alternatif arayışına yöneldiği son yıllarda, BES’in uzun vadede güçlü bir getiri sunduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) yatırımcısı 16 yılda , 116.991 TL'lik katkısıyla 5.505.964 TL'ye ulaşarak 47 kat kazanç elde etti. Devletin sağladığı yüzde 30 katkı ve uzun vadeli getiriler, BES’i cazip bir yatırım aracı haline getirmeye devam ediyor.

BES YATIRIMCILARINA BÜYÜK KAZANÇ SAĞLADI

Son yıllarda yatırım ve tasarruf bilinci artarken, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) uzun vadede kazandıran yatırım araçlarından biri olarak öne çıkıyor. 2009 yılında sisteme dahil olan bir yatırımcının birikimleri, 16 yıl içinde yaklaşık 47 katına çıktı ve 116.991 TL’lik katkı payı, 5.505.964 TL’ye ulaştı.

BES’TE BÜYÜK GETİRİ 16 YILDA 47 KAT ARTIŞ

Yatırımcının sisteme ödediği 116.991 TL’lik ana katkı payı, sağlanan getirilerle birlikte 5.360.496 TL’ye ulaştı. Devletin sağladığı 28.476 TL’lik ek katkıyla birlikte toplam birikim 5.505.964 TL oldu. Özellikle faiz ve döviz dalgalanmalarıyla yatırımcıların alternatif arayışına yöneldiği son yıllarda, BES’in uzun vadede güçlü bir getiri sunduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu.

DEVLET KATKISI VE UZUN VADELİ GETİRİLER BES’İ CAZİP KILIYOR

BES’in sunduğu %30 devlet katkısı, yatırımcılar için büyük bir avantaj sağlıyor. Sisteme yapılan her yatırımda, devlet tarafından ek katkı sağlanması, birikimlerin daha hızlı artmasını sağlıyor. Ancak asıl büyük kazanç, sistemde kalınan süre boyunca elde edilen fon getirilerinden kaynaklanıyor.

Finans uzmanları, uzun vadede istikrarlı kazanç sağlamak isteyen yatırımcılar için BES’in cazip bir seçenek olduğunu belirtiyor. Özellikle profesyonel fon yöneticileri tarafından yönetilen BES fonları, bireysel yatırımcılara kıyasla daha yüksek kazanç potansiyeli sunuyor.

BES YATIRIM ALTERNATİFİ OLARAK GÜÇLENİYOR

Son dönemde mevduat faizleri, borsa ve döviz piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, yatırımcıları alternatif arayışına yönlendirdi. BES, hem devlet katkısıyla sağladığı ek avantajlar hem de uzun vadede enflasyonun üzerinde getiri sağlayan fonlarıyla yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Uzun vadeli yatırım yapmak isteyenler için cazip olan BES, risk seviyesine göre farklı fon seçeneklerinin bulunmasıyla yatırımcılara esneklik sağlıyor.

Uzmanlara göre, bireysel Emeklilik Sistemi’nden yüksek kazanç elde etmek isteyen yatırımcılar için uzun vadede sistemde kalmak en kritik faktör. Finans uzmanları, kısa vadede nakde çevirmek yerine uzun vadeli plan yaparak BES’e yatırım yapmanın daha karlı olacağını vurguladı.

2009 yılında sisteme giren bir yatırımcının bugün ulaştığı 5.5 milyon TL’lik birikim, yatırımcıların dikkatini çekti.