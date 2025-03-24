Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Kübra Çelepi

BES yatırımcısı 16 yılda 47 kat kazandı! 2009 yılında sisteme giren yatırımcıya 5.5 milyon TL’lik kazanç

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) uzun vadede kazandıran yatırım araçlarından biri olarak öne çıkmaya devam ediyor. 2009 yılında BES yatırım yapan bir yatırımcının birikimi 16 yıl içinde yaklaşık 47 katına çıktı. 116.991 TL'lik katkı payı 5.505.964 TL'ye ulaştı. Böylece faiz ve döviz dalgalanmalarıyla yatırımcıların alternatif arayışına yöneldiği son yıllarda, BES’in uzun vadede güçlü bir getiri sunduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.03.2025
saat ikonu 16:43
|
GÜNCELLEME:
24.03.2025
saat ikonu 16:51

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) yatırımcısı 16 yılda , 116.991 TL'lik katkısıyla 5.505.964 TL'ye ulaşarak 47 kat kazanç elde etti. Devletin sağladığı yüzde 30 katkı ve uzun vadeli getiriler, BES’i cazip bir yatırım aracı haline getirmeye devam ediyor.

BES YATIRIMCILARINA BÜYÜK KAZANÇ SAĞLADI

Son yıllarda yatırım ve tasarruf bilinci artarken, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) uzun vadede kazandıran yatırım araçlarından biri olarak öne çıkıyor. 2009 yılında sisteme dahil olan bir yatırımcının birikimleri, 16 yıl içinde yaklaşık 47 katına çıktı ve 116.991 TL’lik katkı payı, 5.505.964 TL’ye ulaştı.

BES’TE BÜYÜK GETİRİ 16 YILDA 47 KAT ARTIŞ

Yatırımcının sisteme ödediği 116.991 TL’lik ana katkı payı, sağlanan getirilerle birlikte 5.360.496 TL’ye ulaştı. Devletin sağladığı 28.476 TL’lik ek katkıyla birlikte toplam birikim 5.505.964 TL oldu. Özellikle faiz ve döviz dalgalanmalarıyla yatırımcıların alternatif arayışına yöneldiği son yıllarda, BES’in uzun vadede güçlü bir getiri sunduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu.

DEVLET KATKISI VE UZUN VADELİ GETİRİLER BES’İ CAZİP KILIYOR

BES’in sunduğu %30 devlet katkısı, yatırımcılar için büyük bir avantaj sağlıyor. Sisteme yapılan her yatırımda, devlet tarafından ek katkı sağlanması, birikimlerin daha hızlı artmasını sağlıyor. Ancak asıl büyük kazanç, sistemde kalınan süre boyunca elde edilen fon getirilerinden kaynaklanıyor.

Finans uzmanları, uzun vadede istikrarlı kazanç sağlamak isteyen yatırımcılar için BES’in cazip bir seçenek olduğunu belirtiyor. Özellikle profesyonel fon yöneticileri tarafından yönetilen BES fonları, bireysel yatırımcılara kıyasla daha yüksek kazanç potansiyeli sunuyor.

BES YATIRIM ALTERNATİFİ OLARAK GÜÇLENİYOR

Son dönemde mevduat faizleri, borsa ve döviz piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, yatırımcıları alternatif arayışına yönlendirdi. BES, hem devlet katkısıyla sağladığı ek avantajlar hem de uzun vadede enflasyonun üzerinde getiri sağlayan fonlarıyla yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Uzun vadeli yatırım yapmak isteyenler için cazip olan BES, risk seviyesine göre farklı fon seçeneklerinin bulunmasıyla yatırımcılara esneklik sağlıyor.

Uzmanlara göre, bireysel Emeklilik Sistemi’nden yüksek kazanç elde etmek isteyen yatırımcılar için uzun vadede sistemde kalmak en kritik faktör. Finans uzmanları, kısa vadede nakde çevirmek yerine uzun vadeli plan yaparak BES’e yatırım yapmanın daha karlı olacağını vurguladı.

2009 yılında sisteme giren bir yatırımcının bugün ulaştığı 5.5 milyon TL’lik birikim, yatırımcıların dikkatini çekti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mevduat faizleri uçtu! 1 milyon TL'nin faiz getirisi 198 bin TL oldu: Merkez yeni hamle peşinde
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Torba yasa bu hafta Meclis'e geliyor! Çocuğu olana 5 yıl maaş verilecek
ETİKETLER
#bireysel emeklilik sistemi
#bireysel emeklilik sistemi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.