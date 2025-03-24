Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Kübra Çelepi

İşçi ve işverenler dikkat! SGK sicil numaraları için uyardı: Prim oranlarınızı ve emekliliğinizi etkileyebilir

NACE kodları güncellendi. SGK, işverenler ve işçileri bu değişiklik hakkında uyardı. Bu değişiklikler işyeri tehlike sınıfını etkileyebilir ve işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini değiştirerek sigorta prim oranlarını ve hatta erken emeklilik haklarını etkileyebilir.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.03.2025
saat ikonu 15:37
|
GÜNCELLEME:
24.03.2025
saat ikonu 15:41

İş yerlerine ait faaliyet kodlarını belirleyen NACE sistemi güncellendi NACE Rev.2'den Rev.2.1'e geçiş ile birçok kod değişti, kapatıldı ve yeni kodlar eklendi. Bu değişiklikler iş yeri tehlike sınıfını etkileyebilir ve iş sağlığı güvenliği yükümlülüklerini değiştirecektir. İşveren ve işçiler bu değişiklikleri takip edip haklarını gözden geçirmelidirler.

SGK'DAN NACE KODU UYARISI

İş yerlerine ait faaliyet kodlarını belirleyen NACE sistemi, yapılan revizyonla güncellendi. NACE Rev.2’den, Rev.2.1’e geçiş kapsamında birçok kod değiştirildi, bazı kodlar kapatıldı ve yeni kodlar eklendi. Bu değişiklikler doğrultusunda hazırlanan “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği”, 13 Mart 2025 tarihli ve 32840 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İŞYERİ SİCİL NUMARALARI DEĞİŞEBİLİR

SGK, tebliğin yayımlanmasının ardından işyerlerine ait NACE kodlarının otomatik güncellemesini 15-16 Mart 2025 tarihlerinde tamamladı. Ancak 4’lü NACE kodunda değişiklik olan işyerlerinin, 26 haneli işyeri sicil numaraları da değişebiliyor. Bu durum işverenler açısından büyük önem taşıyor. Çünkü işyeri tehlike sınıfı değişebilir ve bu da iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini etkileyebilir. Yeni kodları ve sicil numaralarını e-SGK İşveren Sistemi üzerinden kontrol etmeyen işyerleri, ileride denetim ve idari yaptırımlarla karşılaşabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

NACE Kodu Nedir, Ne İşe Yarar?
Avrupa Birliği'nde Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması anlamına gelen NACE kodu, iş yerlerinin çalıştıkları alanlara göre tehlike sınıflarını belirleyen sistemin oluşturduğu altı haneli bir koddur. Bu sebeple altılı faaliyet kodu olarak da bilinir.

İŞÇİLER İÇİN DE ÖNEMLİ

Tehlike sınıfındaki değişiklikler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını, sigorta prim oranlarını ve hatta bazı mesleklerde erken emeklilik hakkını etkileyebilir. Bu nedenle işçiler de bağlı oldukları işyerinin NACE kodunu kontrol etmeli ve haklarını gözden geçirmelidir. İşverenler ve işçiler, değişiklikleri takip ederek mağduriyet yaşamamak için SGK’nın resmi duyurularını yakından ederek gerekli kontrolleri sağlaması gerekiyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bayramda çalışacaklar dikkat! Asgari ücretliye ek ödeme müjdesi: Üst düzey yöneticiler için tek bir şart var
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Torba yasa bu hafta Meclis'e geliyor! Çocuğu olana 5 yıl maaş verilecek
ETİKETLER
#sgk
#sgk
#SGK Uzmanı
#sosyal güvenlik kurumu (sgk)
#Sgk Başuzmanı
#Sgk Primi
#Sgk Ve Bağ-kur Affı
#Emeklilik Planlaması
#Emekli Olmak
#Sgk Destek
#Ssk Emeklileri
#Bağ-kur Emeklileri
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.