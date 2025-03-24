İşçi ve işverenler dikkat! SGK sicil numaraları için uyardı: Prim oranlarınızı ve emekliliğinizi etkileyebilir

NACE kodları güncellendi. SGK, işverenler ve işçileri bu değişiklik hakkında uyardı. Bu değişiklikler işyeri tehlike sınıfını etkileyebilir ve işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini değiştirerek sigorta prim oranlarını ve hatta erken emeklilik haklarını etkileyebilir.

İş yerlerine ait faaliyet kodlarını belirleyen NACE sistemi güncellendi NACE Rev.2'den Rev.2.1'e geçiş ile birçok kod değişti, kapatıldı ve yeni kodlar eklendi. Bu değişiklikler iş yeri tehlike sınıfını etkileyebilir ve iş sağlığı güvenliği yükümlülüklerini değiştirecektir. İşveren ve işçiler bu değişiklikleri takip edip haklarını gözden geçirmelidirler.

SGK'DAN NACE KODU UYARISI

İş yerlerine ait faaliyet kodlarını belirleyen NACE sistemi, yapılan revizyonla güncellendi. NACE Rev.2’den, Rev.2.1’e geçiş kapsamında birçok kod değiştirildi, bazı kodlar kapatıldı ve yeni kodlar eklendi. Bu değişiklikler doğrultusunda hazırlanan “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği”, 13 Mart 2025 tarihli ve 32840 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İŞYERİ SİCİL NUMARALARI DEĞİŞEBİLİR

SGK, tebliğin yayımlanmasının ardından işyerlerine ait NACE kodlarının otomatik güncellemesini 15-16 Mart 2025 tarihlerinde tamamladı. Ancak 4’lü NACE kodunda değişiklik olan işyerlerinin, 26 haneli işyeri sicil numaraları da değişebiliyor. Bu durum işverenler açısından büyük önem taşıyor. Çünkü işyeri tehlike sınıfı değişebilir ve bu da iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini etkileyebilir. Yeni kodları ve sicil numaralarını e-SGK İşveren Sistemi üzerinden kontrol etmeyen işyerleri, ileride denetim ve idari yaptırımlarla karşılaşabilir.

Sıkça Sorulan Sorular NACE Kodu Nedir, Ne İşe Yarar? Avrupa Birliği'nde Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması anlamına gelen NACE kodu, iş yerlerinin çalıştıkları alanlara göre tehlike sınıflarını belirleyen sistemin oluşturduğu altı haneli bir koddur. Bu sebeple altılı faaliyet kodu olarak da bilinir.

İŞÇİLER İÇİN DE ÖNEMLİ

Tehlike sınıfındaki değişiklikler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını, sigorta prim oranlarını ve hatta bazı mesleklerde erken emeklilik hakkını etkileyebilir. Bu nedenle işçiler de bağlı oldukları işyerinin NACE kodunu kontrol etmeli ve haklarını gözden geçirmelidir. İşverenler ve işçiler, değişiklikleri takip ederek mağduriyet yaşamamak için SGK’nın resmi duyurularını yakından ederek gerekli kontrolleri sağlaması gerekiyor.