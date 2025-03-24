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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

İkinci el araçlar bayramda hareketlendi! Euro coştu rüzgarı sıfır araçları vurdu

Ramazan Bayramı yaklaşmasıyla ikinci el araç talebi yükseldi. Yüzde 30'luk artış yaşanıyor. Son 3 ayda araç fiyatları yatay seyirdeyken Euro kurundaki artış sıfır araç fiyatlarını yükseltti. Bu durumun ikinci el fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

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KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
24.03.2025
saat ikonu 14:26
|
GÜNCELLEME:
24.03.2025
saat ikonu 14:29

Sıfır araç fiyatlarındaki artış ikinci el araç piyasasını da etkileyecek. Sektör temsilcileri, Ramazan Bayramı öncesinde ikinci el araç satışı ve talebin arttığını ifade etti. Euro kurunda son 1 ayda yaşanan artışın sıfır araç fiyatlarını yukarı çekeceğini vurgulayan sektör yetkilileri ise, önümüzdeki dönemde ikinci el araç fiyatlarının da artmasını bekliyor.

SIFIR ARAÇ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ İKİNCİ EL PİYASASINI DA ETKİLEYECEK

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala, otomotiv sektöründe fiyatlar üzerinde artış beklentisi doğdu. Habertürk'te yer alan habere göre, son üç aydır fiyatların yatay seyretmesine rağmen, bayram öncesinde satışlarda yüzde 20’lik bir artış yaşandı. Ancak Euro’daki artış ile sıfır araç fiyatlarındaki yükselme, ikinci el piyasasını da etkilemeye başladı.

İKİNCİ EL ARAÇ PAZARINDA TALEP ARTIYOR

Otomerkezi.net verilerine göre, Ramazan Bayramı öncesi ikinci el araçlara olan talep yüzde 30 oranında arttı. Özellikle 5 ile 10 yaş arasındaki araçlar yoğun ilgi görüyor. 400 bin TL ile 800 bin TL fiyat aralığındaki otomobiller en çok tercih edilen modeller arasında yer alıyor.

NAKİT ALIMLAR ARTIYOR KREDİ İLE SATIN ALMA AZALIYOR

Kredi faiz oranlarındaki düşüş beklentisi, alıcıları daha fazla nakit ödeme yapmaya yönlendirdi. Bugün satılan her 10 otomobilden 8’inin nakit alındığı belirtildi.

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İKİNCİ EL ARAÇLAR BAYRAMDA HAREKETLENDİ

Sektör yetkilileri, son dönemde Euro kurundaki artışın sıfır araç fiyatlarını yukarı çektiğini ve bunun ikinci el fiyatlarını da doğrudan etkilemeye başladığını vurguladı. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve sıfır araç üretim maliyetlerindeki artış ile ikinci el araç fiyatlarının daha da yükselebileceği tahmin edildi.

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BAYRAM SONRASI FİYAT ARTIŞLARI DEVAM EDEBİLİR

Sektör temsilcileri, bayram sonrası otomobil piyasasında hareketliliğin devam edeceğini ve fiyatların artmaya devam edeceğini öngörüyor. Sıfır araç fiyatlarındaki değişim, ikinci el pazarında da belirleyici rol oynayacak.

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