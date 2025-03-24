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 | Kübra Çelepi

Torba yasa bu hafta Meclis'e geliyor! Çocuğu olana 5 yıl maaş verilecek

Meclis bu hafta torba yasanın gelmesi bekleniyor. Yeni torba kanunla birçok düzenleme hayata geçirilecek. Torba yasa ile çocuğu olana destek ödemeleri artırılacak Çocuğu olana 5 yıl maaş verilecek. 1. çocukta 5 bin lira tek seferlik ödeme, 2 çocukta aylık 1500 lira ödeme, 3 çocukta ise ayda 5 bin lira ek ödeme ve 5 yıl boyunca 6500 lira maaş verilecek.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.03.2025
saat ikonu 11:55
|
GÜNCELLEME:
24.03.2025
saat ikonu 11:59

TBMM'nin bu hafta gündeminde torba yasa var. Yeni düzenlemelere göre çocuğu olana 5 yıl maaş verilecek. 1. çocukta 5 bin lira tek seferlik ödeme, 2. çocukta aylık 1500 lira ve 3. çocukta ayda 5 bin lira ek ödeme yapılacak.

MECLİS'İN BU HAFTA GÜNDEMİ TORBA YASA

Bu hafta torba yasa gündeme gelecek. Bu kapsamda birçok düzenlemenin hayata geçmesi bekleniyor. Geçen hafta 3 gün toplanan, ancak bu toplantıları aksayan genel kurul, geçen hafta görüşmediği konuları bu hafta görüşecek.

DOĞUM YARDIMI İLE ÇOCUĞU OLANA MAAŞ

Torba yasa ile çocuğu olana destek ödemeleri başlatılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu müjde kapsamında;

  • 1. çocukta 5 bin lira tek seferlik ödeme yapılacak.
  • 2. çocukta aylık 1500 lira ödeme yapılacak.
  • 3. çocukta ise ayda 5 bin lira ek verilecek,
  • 5 yıl boyunca 3 çocuğu olana 6500 lira maaş verilecek.
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5 YIL BOYUNCA 6500 MAAŞ İMKANI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından hayata geçirilecek yeni çalışmalar kapsamında 1 Ocak 2025'ten itibaren doğan birinci çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımı yapılacak. 1 Ocak 2025'ten önce doğan çocuklara yardım yapılmayacak. Yeni düzenleme sadece 1 Ocak 2025 günü ve sonrasında doğan çocukları kapsayacak.

4 ÇOCUKLU ANNEYE AYLIK 11 BİN 500 LİRA ÖDEME

Bu sistem sayesinde uygulamanın başladığı 1 Ocak 2025'ten sonra 3 çocuk sahibi olan bir annenin hesabına aylık 6 bin 500, 4 çocuklu bir anneye ise aylık 11 bin 500 lira ödeme yapılacak. Söz konusu doğum yardımları, çocuklar 5 yaşını doldurana kadar verilmeye devam edecek.

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Sıkça Sorulan Sorular

6 ay süt parası kimlere verilir?
Süt parası yardım başvurusu doğumdan sonraki 5 yıl içinde geçerlidir. Dolayısıyla 6 aylık bebeği olan annelerin süt parasına başvurma hakkı bulunur.
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