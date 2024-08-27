Beslenme çantasının aylık maliyeti o rakamı aştı! Çocukları heyecan veliyi telaş sardı

27 Ağustos 2024 12:16 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 13:11

Kırtasiye ürünlerinde ikinci el dönemi: Fiyatlar iki katına çıktı! Veliler çok dertli...

Kırtasiye ürünlerinde ikinci el dönemi: Fiyatlar iki katına çıktı! Veliler çok dertli...

Yeni eğitim öğretim dönemine sayılı gün kaldı. Çocukları okul heyecanı velileri ise hazırlık telaşı sardı. Kıyafet, kırtasiye fiyatları bu yıl katlandı. Kırtasiye masraflarına yetişemeyen okul açıldıktan sonra da beslenme masraflarıyla karşı karşıya kalacak.

BESLENME ÇANTASI DOLDURMAK GÜNLÜK 50 LİRA

Bu yıl beslenme çantasını doldurmak geçen yılı kıyasla daha pahalı olacak.

Beslenme çantasının olmazsa olmazları peynir, zeytin, yumurta ve süt. Bu ürünlerin maliyeti bu yıl zamlandı.

2024 yılında 200 ml süt 12 lirayken 200 ml ayran 9 liradan satılıyor.

Bir adet yumurta fiyatı ise ortalama 5 lira. 350 gr zeytin 95 lira, peynir de 60 liradan satılıyor. Ekmek ve su da olmazsa olmazlar arasında. Her ikisinin de adeti 10 lira.

MEYVE VE KURUYEMİŞ DE ZAMLANDI

Yani bir öğrencinin çantasına süt, peynir, zeytin, yumurta ve su eklendiğinde günlük beslenme masrafı 42 lirayı bulacak.

Bir de meyve ve kuruyemişler var. Uzmanlar ara öğünün önemini vurguluyor. Ancak meyve ve kuruyemişin de bir maliyeti var.

Sadece 1 adet muz ve elma ortalama 8 liradan satılıyor.

BESLENME MALİYETİ AYLIK 1000 TL

Badem, ceviz, fındık gibi sağlıklı kuruyemişlerin 150 gram fiyatı da ortalama 100 lirayı buluyor. Yani 1 adet meyve ve bir avuç kuruyemişi de eklediğimizde beslenme çantası oluşturmak günlük 50 lirayı aşıyor.

Bir başka hesapla bu yıl sadece beslenme çantasının aylık maliyeti 1000 liranın üzerine çıkıyor. Tabi bu rakam tek öğrenci için.