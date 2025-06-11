BES’te altın çağı başladı! Tarihi seviye görüldü

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yatırımcı ilgisi rekor seviyeye ulaştı. 4 Haziran itibarıyla toplam fon büyüklüğü 1.5 trilyon TL’yi aşarak tarihi zirveye çıktı. Güvenli liman arayışındaki katılımcıların tercihi ise yine altın fonları oldu.

Altın fiyatlarındaki küresel yükseliş, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yatırım tercihlerini belirgin şekilde etkiledi. Katılımcıların en çok yöneldiği yatırım aracı altın fonları oldu. Güncel verilere göre altın fonlarının BES’teki payı yüzde 36,75’e ulaşarak 556,4 milyar TL’lik bir büyüklüğe erişti. Bu da sistemdeki her 3 TL’lik yatırımın 1 TL’sinin altına yönlendirildiği anlamına geliyor.

BORSA İSTANBUL İLGİYİ ARTIRDI

Altının ardından en çok tercih edilen yatırım kalemi hisse senedi fonları oldu. BES katılımcılarının yüzde 18,98’i Borsa İstanbul’un sunduğu potansiyele yatırım yapmayı tercih etti. Hisse fonlarının toplam büyüklüğü 287,35 milyar TL’ye ulaştı. Böylece BES portföyünün yüzde 55,73’ü altın ve hisse senedi fonlarından oluşur hale geldi.

ÇEŞİTLİLİK DİKKAT ÇEKİYOR

Altın ve hisse fonlarını, farklı risk profillerine hitap eden diğer yatırım araçları takip ediyor. En çok tercih edilen ilk beş fon türü arasında şunlar yer alıyor:

Kamu İç Borçlanma Araçları: %11,3

Fon Katılma Payları: %7,05

Ters Repo ve Repo İşlemleri: %6,19

Bu dağılım, BES sisteminde yatırım çeşitliliğinin korunduğunu ve yatırımcıların risk algılarına göre pozisyon aldığını gösteriyor.

HİSSE FONLARINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Haziran ayının ilk 10 gününde BIST 100 endeksinde yaşanan yüzde 7,09’luk artış, hisse senedi fonlarına olan ilgiyi daha da artırabilir. Yatırımcıların borsadaki yükselişten pay alma iştahı, BES’teki hisse fonlarının ağırlığını önümüzdeki dönemde daha da artırabilir.

FAİZ FONLARINDA SAKİN SEYİR

Öte yandan, yılın ikinci yarısında faiz oranlarında indirime gidilmesi beklentisi, faizli fonların getirilerinde düşüşe neden olabilir. Ancak BES portföylerinde bu tür fonların düşük ağırlığı, toplam fon performansı üzerinde önemli bir risk oluşturmayacak gibi görünüyor.