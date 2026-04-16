BES'te ilk çeyrek rakamları belli oldu!

BES ve Otomatik Katılım Sistemi'ndeki (OKS) devlet katkısı ile katılımcı fon tutarlarının toplam büyüklüğü 2 trilyon 349 milyar 539,3 milyon liraya ulaşırken toplam katılımcı sayısı 17 milyon 932 bin 876 oldu.

BES'te ilk çeyrek rakamları belli oldu!
Bireylerin dönemlerinde refah seviyelerinin düşmemesini hedefleyen, aynı zamanda yurt içinde uzun vadeli seviyesini yükselterek yarattığı fonlarla ülke ekonomisine katkı sağlayan , Türkiye'de 27 Ekim 2003'te başlayarak 23. yılını doldurmak üzere emin adımlarla ilerliyor.

HABERİN ÖZETİ

BES'te ilk çeyrek rakamları belli oldu!

Bilgi Okunma süresi 40 saniyeye düşürüldü.
Türkiye'de bireylerin emeklilik dönemlerinde refah seviyelerini korumayı ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen BES ve OKS sistemlerinin mart sonu itibarıyla güncel verileri paylaşıldı.
Mart sonu itibarıyla BES'teki katılımcı sayısı 10 milyon 220 bin 358'e ulaştı ve katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 2 trilyon 210 milyar 478,2 milyon lira oldu.
OKS tarafında katılımcı sayısı 7 milyon 712 bin 518, toplam fon büyüklüğü ise 139 milyar 61,1 milyon lira olarak kaydedildi.
BES ve OKS'deki toplam katılımcı sayısı 17 milyon 932 bin 876'ya, devlet katkısı ile katılımcı fon tutarlarının toplam büyüklüğü ise 2 trilyon 349 milyar 539,3 milyon liraya ulaştı.
BES'ten emekli olan kişi sayısı 461 bin 407'ye yükseldi.
Yılın ilk çeyreğinde BES havuzunda katılımcıların fon tutarında ve devlet katkısı fon tutarlarında toplam 186 milyar 374,6 milyon liralık ve yüzde 8,6'lık artış görüldü.
Bilgi Okunma süresi 40 saniyeye düşürüldü.
BES'te ilk çeyrek rakamları belli oldu!

BES'TEN EMEKLİ SAYISI 460 BİNİ AŞTI

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre, mart sonu itibarıyla BES'teki katılımcı sayısı 10 milyon 220 bin 358 oldu. Bu dönemde katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 2 trilyon 210 milyar 478,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde OKS tarafında katılımcı sayısı 7 milyon 712 bin 518 olurken, çalışan ile devlet katkısı fon tutarının toplamıyla hesaplanan toplam fon büyüklüğü 139 milyar 61,1 milyon lira olarak kaydedildi.

Böylece, mart sonu itibarıyla BES ve OKS'deki toplam katılımcı sayısı 17 milyon 932 bin 876 olurken, devlet katkısı ile katılımcı fon tutarlarının toplam büyüklüğü 2 trilyon 349 milyar 539,3 milyon liraya ulaştı.

Bu dönemde 18 yaş altı katılımcıların devlet katkısı dahil fon büyüklüğü 95 milyar 559,7 milyon lirayı bulurken, sistemde 1 milyon 678 bin 467 çocuk yer aldı. BES'ten emekli olan kişi sayısı ise 461 bin 407'ye ulaştı.

BES'te ilk çeyrek rakamları belli oldu!

3 AYDA 187 MİLYAR LİRAYA YAKLAŞTI

Geçen yılı BES, OKS ve iki sistemdeki devlet katkıları toplamda 2 trilyon 163 milyar 164,7 milyon lira fon büyüklüğüyle, havuzdaki toplam katılımcı sayısı ise 17 milyon 935 bin 495 ile kapatmıştı.

Yılın ilk çeyreği itibarıyla BES havuzunda katılımcıların fon tutarında, devlet katkısı fon tutarları da dikkate alındığında 186 milyar 374,6 milyon liralık ve yüzde 8,6'lık artış görüldü.

Aynı dönemde BES ve OKS'de toplam katılımcı sayısı ise geçen yılın sonuna göre 2 bin 619 azalış kaydetti. Öte yandan, 18 yaş altı BES katılımcı sayısında 37 bin 485, BES'ten emekli olan kişi sayısında 28 bin 614 artış görüldü.

BES'te ilk çeyrek rakamları belli oldu!

MARTTA AYLIK ÖLÇEKTE TOPLAM KATILIMCI SAYISI ARTTI

Sistemin son bir aylık performansı incelendiğinde, toplam katılımcı sayısında artış görüldü. Mart sonu itibarıyla BES ve OKS'deki katılımcı sayısı şubat sonuna göre 4 bin 607 yükseldi.

Öte yandan, aynı dönemde BES havuzunda toplam fon büyüklüğü azalış kaydetti. Şubat sonunda 2 trilyon 508 milyar 611,2 milyon lirayı bulan fon tutarı, martta 159 milyar 71,9 milyon lira azaldı.

Bu düşüşte, söz konusu dönemde Orta Doğu'daki savaş ortamının etkisiyle kıymetli madenler ve küresel pay piyasalarında görülen satışların etkili olduğu değerlendiriliyor.

Altının ons fiyatı, bu gerilimlerden kaynaklı olarak martta aylık bazda yüzde 11,3 gerileyerek 2008 Küresel Finansal Krizi'nden bu yana en sert aylık değer kaybını yaşamıştı.

Bu dönemde altının onsu 4 bin 99,52 dolara kadar inerek Kasım 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi de görmüştü.

Bununla birlikte, gümüşün ons fiyatında da ciddi kayıp görülmüştü. Gümüşün onsu mart ayını aylık yüzde 19,9 düşüşle 75,1 dolardan tamamlamıştı.

