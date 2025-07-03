Beştepe'den milyonlarca emekliyi heyecanlandıran zam açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz; ekonomi, Terörsüz Türkiye süreci ve yeni anayasa çalışmalarına ilişkin önemli mesajlar verdi. NTV'de katıldığı programda konuşan Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

"Artık Türkiye sivil bir iradeyle oluşturulmuş anayasayı hak eden bir ülke. Asıl çalışma Meclis çatısı altında gerçekleşecek. Olabilecek en geniş mutabakatla yapılması gerekli bir çalışma. İktidarıyla muhalefetiyle Türkiye'ye bu anayasayı kazandırmayı umuyoruz. Toplumsal mutabakatla bu tartışmayı geride bırakmalıyız. İçerikten ziyade genel yaklaşım önemli diye düşünüyoruz.

ERDOĞAN - DEM PARTİ GÖRÜŞMESİ

Görüşmenin önümüzdeki hafta gerçekleşmesini bekliyoruz. Bütün partilerin de katkılarıyla bu sürecin sağlıklı bir şekilde ilerleyeceğine inanıyorum.

PKK NE ZAMAN SİLAH BIRAKACAK?

Örgütün kurucusu 'kendinizi feshedin' diye çağrıda bulundu. Örgüt de karar aldı. Artık bu süreç kısa zamanda sahada da somut şekilde görülecek diye bekliyoruz. Ama zaman alacak bir süreç. Bu süreç titizlikle takip edilecek. Önemli ve olumlu bir aşamaya geldiğimizi söyleyebiliriz.

Örgütün feshinin gerektirdiği düzenlemeyi komisyon değerlendirecek.

YENİ SURİYE YÖNETİMİ İLE İLİŞKİLER

Biz Suriye'nin egemenliğinden yanayız. İstikrarlı bir Suriye istiyoruz, bütün unsurları kapsayan kapsamlı bir yönetim istiyoruz. SDG gibi yapıların bu süreçte olmaması gerekiyor. Bir an önce yapılan anlaşmanın ilerlemesini bekliyoruz.

8 Aralık'tan bu yana Türkiye'den Suriye'ye 316 bin gönüllü dönüş yapıldı.

F-35 VE EUROFIGHTER SÜRECİ

Yaptırımlar müttefikler arasında hiç gündeme gelmemeliydi. Yaptırımlar mutlaka kalkmalı, bunları geride bırakmalıyız. F-35 konusunda ilgili kurumlarımız müzakereleri yönetiyorlar. Sınırlar kaldırılmalı. Müzakereye göre karar verilmeli. Eurofighter sürecinde ise Almanya, Fransa ve İngiltere ile olumlu bir gidişat var.

ÖTV'YE ZAM GELECEK Mİ?

Henüz tam karara bağlanmadı, değerlendirilecek.

ENFLASYON MESAJI

Enflasyonu düşürürken dengeli büyümeyi hedefliyoruz. İstihdam ve büyümede olumlu tablo görüyoruz. Enflasyon birinci önceliğimiz. Yıllık enflasyon 12 ayda 40 puanın üzerinde düştü. Yıl sonunda 20'li rakamları göreceğiz. Gelecek sene 10'lu rakamlara geleceğiz.

'MEMURLARI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ'

Kamu işçilerine son dönemde önemli artışlar sağladık. Kamu işçilerini enflasyona ezdirmeyeceğiz.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA ZAM SİNYALİ

Yarın enflasyon oranı ortaya çıktıktan sonra memur ve emeklilerin kural bazlı artış oranı belli olacak. En düşük emekli aylığı ise kural bazlı değil 2019'da sisteme girdi. Düşük prim ödediği halde bir destek olarak bu gündeme geldi. Yarın açıklanacak enflasyon ile artış yaparsanız bu 4 milyon kişiyi kapsayacak hale gelecek. Burada irade Meclis'imizde. Biz kanuni bir değişiklik yapmazsak kök ücret alanların maaşı değişmemiş olacak bunu arzu etmiyoruz. Kamuya da aşağı yukarı 40 milyar lira ilave bir maliyet oluşturacak bir hadise. Ama biz bütün imkanlarımızla her zaman emeklimizin yanında olduk. Bundan sonra da onların yanında olmaya devam edeceğiz."