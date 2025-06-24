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 | İrem Çınar

BETAM açıkladı: Vatandaşın enflasyon beklentisi belli oldu

BETAM'ın yaptığı çalışmaya göre, haziranda hanehalkının bir yıl sonrası için enflasyon beklentisi yüzde 59,2’ye geriledi. Katılımcıların yüzde 27,3’ü enflasyonun yüzde 41-60 aralığında olacağını öngörürken, mevcut oranın altına düşeceğini bekleyenlerin oranı da 2,2 puan artışla yüzde 27,3 oldu.

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BETAM açıkladı: Vatandaşın enflasyon beklentisi belli oldu
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 15:04
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 15:04

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ile Research İstanbul’un Haziran 2025’te gerçekleştirdiği enflasyon beklenti anketinin sonuçları açıklandı. Anket verilerine göre, hanehalkının bir yıl sonrasına dair ortalama enflasyon beklentisi bir önceki döneme kıyasla 1,8 puan gerileyerek yüzde 59,2’ye düştü.

BETAM açıkladı: Vatandaşın enflasyon beklentisi belli oldu

ENFLASYON BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Katılımcıların büyük bölümü (%27,3), önümüzdeki yıl enflasyon oranının yüzde 41-60 bandında olacağını öngörüyor. Ayrıca mevcut enflasyon oranı olan yüzde 35,4’ün altına düşüş bekleyenlerin oranı geçen aya kıyasla 2,2 puan artarak yine yüzde 27,3 oldu. Bu veriler, toplumun enflasyonda bir miktar iyimserlik eğiliminde olduğunu gösteriyor.

BETAM açıkladı: Vatandaşın enflasyon beklentisi belli oldu

KADINLAR DAHA YÜKSEK ENFLASYON BEKLİYOR

Ankette cinsiyet temelli beklentilere de yer verildi. Kadınların enflasyon beklentisinin erkeklere kıyasla daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Haziran ayında erkeklerin ortalama beklentisi yüzde 57,9 iken, kadınlarda bu oran yüzde 61,9 oldu. Aylık bazda beklenti erkeklerde 0,9 puan, kadınlarda ise 2,9 puan düştü.

BETAM açıkladı: Vatandaşın enflasyon beklentisi belli oldu

EN YÜKSEK BEKLENTİ 55-64 YAŞ GRUBUNDA

Yaş grupları bazında incelendiğinde belirgin farklılıklar olmasa da enflasyon beklentilerinin 55-64 yaş grubunda en yüksek seviyede olduğu tespit edildi. Bu grupta beklenti yüzde 64 olarak ölçüldü. En düşük beklenti ise yüzde 54,4 ile 35-44 yaş grubunda kaydedildi. Bir önceki aya göre en büyük artış 25-34 yaş grubunda (+2,9 puan), en büyük düşüş ise 35-44 yaş grubunda (-8,7 puan) yaşandı.

BETAM açıkladı: Vatandaşın enflasyon beklentisi belli oldu

İŞSİZLERİN BEKLENTİSİ SERT DÜŞTÜ

İstihdam durumu da beklentileri önemli ölçüde etkiledi. Haziran ayında enflasyon beklentilerinde en keskin düşüş işsiz ve iş arayan bireylerde görüldü. Bu gruptaki beklenti 14,6 puanlık düşüşle yüzde 55’e indi. Öte yandan günlük/yevmiyeli çalışanların beklentisi 9,8 puan artışla yüzde 67,2’ye ulaştı.

Güncel ortalama enflasyon beklentileri iş gruplarına göre şöyle sıralandı:

Emekli/çalışmıyor: %62,8

Günlük/yevmiyeli çalışan: %67,2

Kendi hesabına çalışan/işveren: %54,4

Devlet memuru: %52,1

Öğrenci: %57,7

Özel sektör çalışanı: %60,3

İşsiz ama iş aramayan: %58,7

İşsiz ve iş arayan: %55

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#Research İstanbul
#Ekonomi
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