Beyaz eşya devi binlerce çalışanını işten çıkaracak

21 Kasım 2024 11:32 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 11:44

İtalya’da çalışma yürüten işçi sendikaları Arçelik’in ev aletleri üreticisi Beko'nun İtalya'da yaklaşık 2 bin kişiyi işten çıkarmayı ve ülkedeki çalışan sayısını neredeyse yarı yarıya indirmeyi planladığını açıkladı.

İtalya’da faaliyet gösteren işçi sendikaları Fim, Fiom, Uilm ve Uglm, dün yaptıkları ortak açıklamada, Beko’nun İtalya Sanayi Bakanlığı’nın düzenlediği bir toplantıda önemli bir işten çıkarma planı açıkladığını duyurdu. Şirket, ülkedeki toplam 4.400 çalışanından 1.935’ini işten çıkaracağını belirtti.

YOĞUN REKABET SATIŞLARI DÜŞÜRDÜ

Beko Europe, bu işten çıkarmaları doğrularken, İtalya’daki operasyonlarının Asya’daki şirketlerden kaynaklanan yoğun rekabet ve zayıflayan talep nedeniyle finansal olarak düşük performans gösterdiğini ifade etti. Şirket, İtalya’daki fabrikalarının kapasite kullanım oranının yüzde 40’ın altında olduğunu ve bu durumun sürdürülebilir olmadığını vurguladı.

Uzun vadeli sürdürülebilirliği sağlamak için İtalya’daki operasyonlarını yeniden yapılandırmayı planladığını açıklayan Beko, bu süreçte 110 milyon euro yatırım yapmayı taahhüt etti.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI:

'Şirketimizin 07.11.2024 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, İtalya operasyonlarının uzun vadeli sürdürülebilir dönüşüm planını değerlendirmek amacıyla İtalya Şirketler ve Made in Italy Bakanlığı (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) nezdinde ilgili diğer otoriteler, ulusal ve bölgesel sendikalar ile çalışan temsilcileriyle görüşmeler sürdürülmektedir.

Bu kapsamda, 20.11.2024 tarihinde yapılan görüşmelerde şirketimiz tarafından yapılan açıklamalarda;

İtalya'yı endüstriyel tasarım alanında ve pişirici cihazlar kategorisinde stratejik bir merkez olarak konumlandırma hedefimizin devam ettiği ve İtalya operasyonlarına önümüzdeki dönemler için 110 milyon Euro tutarında yatırım yapılmasının planlandığı;

Carinaro'nun yedek parça ve yenileme konusunda merkez olmaya devam etmesinin beklendiği;

Karlılık ve verimlilik artırma hedefiyle, Cassinetta, Siena ve Comunanza'daki çamaşır ve soğutma kategorilerine ilişkin üretim operasyonlarının bir bölümünde yeniden ölçeklendirme yapılmasının, bir bölümünde ise endüstriyel dönüşüm süreçlerinin başlatılarak elden çıkarma dahil tüm stratejik opsiyonların değerlendirilmesinin ve her durumda fabrikalarda 2025 yıl sonuna kadar üretime devam edilmesinin hedeflendiği ifade edilmiştir.

Bakanlık ve Sendika temsilcileri tarafından lokal istihdamın korunması amaçlı görüşler paylaşılmış ve sunulan önerilerin yeniden değerlendirilmesi talep edilmiş olup, İtalya'daki tüm operasyonlarımız için süreçten etkilenmesi beklenen yaklaşık 2.000 çalışan için sendikalar ve çalışan temsilcileri ile görüşmelere devam edilecektir.

Konuya ilişkin önemli gelişmeler kamuya açıklanacaktır' şeklinde açıklama yapıldı.