Beyaz Group’un Büyükçekmece’deki emsal projesi için start verildi

İnşaat sektörünün güvenilir ve yenilikçi markası Beyaz Group İnşaat, yeni yılı yeni projesiyle karşılıyor. Bugüne kadar inşa ettiği projelerini planladığı şekilde zamanında teslim eden ve devam eden projelerinin inşasını aralıksız sürdüren Beyaz Group İnşaat, şimdi de yeni projesi ‘Finance Center’ için düğmeye bastı.

Büyükçekmece’nin ana arterlerinden Mimaroba’da E-5 karayolu üzerinde konumlanan ‘Finance Center’, iş dünyasının ihtiyaçlarını, beklentilerini ve yatırım trendlerini tek bir konsept altında buluşturan yeni nesil iş ve yaşam alanı olarak tasarlandı. Dokunduğu bölgenin sosyal dokusunu şekillendiren, değer katan projelerde imzası bulunan Beyaz Group İnşaat’ın yeni projesi ile ilgili bilgi veren Beyaz Group İnşaat Yönetim Kurulu Eş Başkanı Emrah Beyaz ‘Finance Center’da hafriyat çalışmalarına başlandığını ve projenin 2027 yılı haziran ayında tamamlanmasını planladıklarını ifade etti.



Çalışmaları ve proje ile ilgili bilgi veren Emrah Beyaz “Şirketimiz, Büyükçekmece’de en çok kentsel dönüşüm projesi yürüten şirketler arasında yer alıyor. Bölgenin sosyal dokusunu şekillendiren, bölgeye değer katan projelere imza attık. Stratejik lokasyonlarda konumlandırdığımız üstün inşaat kalitesi ve estetik yaşam alanlarıyla öne çıkan projelerimizle, yatırımcılarımıza sürdürülebilir değer sunmayı amaçlıyoruz. Her yeni projede mükemmelliği temel ilke olarak benimseyip, yaşam alanlarını sadece bugünün değil, yarının da ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarlıyoruz. Şimdi de yine aynı kalitede ancak bu kez ticari tarafta yepyeni bir proje için düğmeye bastık.



‘Finance Center’, adından da anlaşıldığı gibi kurumsal markalar için görünürlük, erişilebilirlik ve değer kazandıran stratejik bir merkez olarak hayata geçiyor. ‘Finance Center’, söz sahibi olduğumuz Büyükçekmece bölgesinde, çehreyi ve sosyal dokuyu şekillendiren projelerimizden biri olacak. Projemiz, finans ve danışmanlık ofislerinden avukatlık bürolarına, teknoloji şirketlerinden kurumsal eğitim merkezlerine, e-ticaret operasyon merkezlerinden mimarlık ofislerine kadar çok farklı iş kollarına ev sahipliği yapabilecek şekilde geniş bir yelpaze sunuyor. Projemizde hafriyat çalışmalarına başlamıştık, gördüğümüz yoğun ilgi ve talebin ardından ön satışlara da başladık.

Yatırım değeri 1 milyar TL olarak belirlendi

Büyükçekmece’nin ana arterlerinden Mimaroba mevkinde E-5 karayolu cepheli olarak inşa ettiğimiz projemizi, 1 milyar TL yatırım değeriyle hayata geçiriyoruz. ‘Finance Center’, geniş cephe etkisi, yatay mimari yaklaşımı, deniz manzarasına açılan cam cepheli ofisleri ile de dikkat çekiyor. ‘Finance Center’, 25 bin metrekare inşaat alanı üzerinde, dokuz katlı iki bloklu yatay mimaride bir yapı olarak yükseliyor. İki otopark katı, bir ticari alan katı, yedi ofis katı olmak üzere 13 ticari ünite ve 98 ofis ünitesinden oluşan projede, 47 m2’den 220 m2’ye kadar geniş ve esnek ofis seçenekleri bulunuyor. Ayrıca proje, mevcut modüler sistemiyle de sakinlerine ofislerini 500 m2’ye kadar genişletebilme imkanı sağlıyor. Projemiz bina çatısına ve uygun cephelere yerleştirilen güneş panelleri ile ortak alanların ve genel enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılıyor. Bu sayede sakinlerine daha düşük aidat ve işletme gideri avantajı da sağlıyor” diye konuştu.

Daha düşük aidat ve işletme gideri sunuyor

Projenin detayları ve ödeme kolaylıklarıyla ilgili bilgi veren Alfa Beta Proje Satış ve Pazarlama Koordinatörü Esin Karadağ ise şunları söyledi: “Projemiz her türlü konfor ve imkanı bir arada sunacak şekilde tasarlandı. Projenin giriş katında ticari ünitelerin olduğu alanda bir avlu bulunuyor. Bu avlu, yeme içme alanlarına ulaşımın yanı sıra ofis çalışanlarına açık havada nefes alabilme imkanı sunacak. Ofis bloğunun girişinde bulunan lobi alanı ziyaretçilerin ve misafirlerinin karşılanması için tasarlanmış bir ortak kullanım alanıdır. Yine proje içerisinde bulunan kat bahçeli ofislerimiz ile isteyen kendi terasında açık alan kullanımı imkanına sahip olabilecek. Ortak kullanıma tahsis edilen toplantı odalarımız sayesinde dileyen ofis sahipleri bu alanları yönetimden kiralayarak kalabalık toplantıları için kullabilecek. Fiber internet ve klima alt yapısının da hazır oladuğu projemizde, ortak alanlar için tam kapasite jeneratör desteği bulunuyor. Ek olarak; projemizde kafe-restoran alanları, market ve temel ihtiyaç mağazaları, ATM hizmetleri, kısacası günlük yaşamı kolaylaştıran tüm hizmet birimleri yer alacak.



Ayrıca projemizde metrekare birim fiyatlarını 130 bin TL olarak belirledik. Projemize yatırım yapmak isteyenler için de lansmana özel ödeme kolaylıkları sunuyoruz. Yüzde 35 peşin, 15 ay vade farksız ödeme planımız mevcut” diye konuştu. ‘Finance Center’ E-5’e cephe, TEM’e 10 dk, İstanbul Havalimanı’na 25 dk, Mimarsinan Devlet Hastanesi’ne 5 dk, TÜYAP Fuar Merkezi’ne 8 dk, özel eğitim kurumlarına 1 dk ve alışveriş merkezlerine 15 dk mesafede bulunuyor.