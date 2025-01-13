Biden giderayak petrol fiyatlarını fırlattı

13 Ocak 2025 11:18 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 11:18

ABD’nin yeni yaptırımları petrol fiyatlarını zirveye taşıdı. Rusya’nın ihracatı zora girerken, Çin ve Hindistan alternatif arayışında. Uzmanlar, fiyat artışlarının devam edeceğini öngörüyor.

Petrol fiyatları​, ABD​'nin Rusya​'ya yönelik yeni yaptırımlarının etkisiyle üç gündür artış gösteriyor. Brent petrolün varil fiyatı 81 doları aşarak son dört ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Uzmanlar, bu yaptırımların Rus petrol ihracatını zorlaştıracağını ve Çin ile Hindistan gibi büyük alıcıların alternatif kaynaklara yönelmek zorunda kalacağını belirtiyor.

FİYATLAR SON AYLARIN ZİRVESİNDE

Brent petrolün varil fiyatı, pazartesi günü 1,47 dolar artarak 81,23 dolara yükseldi. ABD menşeli Batı Teksas petrolü (WTI) ise 1,55 dolar artışla 78,12 dolardan işlem gördü. Her iki petrol türü de 8 Ocak’tan bu yana %6’dan fazla değer kazandı.

YAPTIRIMLAR​ VE RUSYA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ABD Hazine Bakanlığı, geçtiğimiz cuma günü Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Bu yaptırımlar arasında Gazprom Neft ve Surgutneftegas gibi büyük petrol şirketleri ile Rus petrolü taşıyan 183 gemi bulunuyor. Yaptırımların, Moskova'nın Ukrayna savaşını finanse etmek için kullandığı gelirleri hedef aldığı belirtiliyor.

Uzmanlara göre, Rusya’nın petrol ihracatı bu yaptırımlardan ciddi şekilde etkilenecek. Çin ve Hindistan gibi büyük ithalatçılar, petrol ihtiyaçlarını Orta Doğu, Afrika ve Amerika kıtalarından karşılamak zorunda kalabilir. Bu durum, petrol fiyatlarını ve nakliye maliyetlerini artıracak.

KISA VADEDE ARTIŞ BEKLENTİSİ

Goldman Sachs analistleri, yaptırımların petrol fiyatlarını daha da yukarı çekebileceğini belirterek, Brent petrol​ fiyatı için tahmin aralığını 70-85 dolar arasında tuttu. Analistler, yeni yaptırımların Rusya’nın günlük petrol ihracatını yaklaşık %25 oranında, yani 1,7 milyon varil kadar düşürebileceğini tahmin ediyor.

TAŞIMACILIK VE LOJİSTİKTE YENİ ZORLUKLAR

Yaptırımların, Rus petrolünü taşıyan gemiler üzerinde de büyük etkisi olacak. RBC Capital Markets analistleri, yaptırımlarla birlikte yaptırıma uğrayan tanker sayısının iki katına çıktığını ve bu durumun petrol akışında lojistik sorunlara yol açabileceğini belirtti.

Özellikle Hindistan ve Çin’e petrol taşıyan tankerlerin hedef alınması, Asya'daki petrol ticaretini daha karmaşık bir hale getirebilir. Ayrıca, bu gemilerin bir kısmının İran petrolünü de taşıdığı biliniyor.

RUSYA ALTERNATİF ARAYIŞINDA

JPMorgan analistleri, yaptırımların Rusya üzerinde baskıyı artıracağını ancak ülkenin bazı manevra alanlarına sahip olduğunu ifade etti. Rusya'nın, yaptırıma tabi olmayan tankerler bulması ya da petrolünü varil başına 60 doların altında bir fiyata sunarak Batı’nın sigorta sisteminden yararlanması gerekecek.