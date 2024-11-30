Biden’ın Tesla rakibi Rivian’a verdiği 6.6 milyar dolarlık kredisi ortalığı karıştırdı

30 Kasım 2024 12:24 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 14:27

Biden yönetimi, Tesla'nın rakibi Rivian'a 6.6 milyar dolarlık kredi sağladı. Ancak Cumhuriyetçiler, bu adımı "siyasi müdahale" olarak nitelendiriyor. Kredinin şirketin geleceği ve ekonomik etkileri üzerindeki belirsizlik tartışmaları alevlendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden​ yönetiminin elektrikli araç üreticisi Rivian’a 6.6 milyar dolarlık kredi​ sağlaması, hem siyasi hem de ekonomik tartışmaları beraberinde getirdi. Tesla'nın rakibi olan Rivian, bu krediyi Georgia​'da yeni bir fabrika inşa etmek için kullanmayı planlıyor. Ancak fabrika inşaatı, şirketin nakit akışını koruma çabaları nedeniyle daha önce durdurulmuştu.





Ramaswamy’den Sert Eleştiriler

Donald Trump’ın “Hükümet Verimliliği Departmanı” (DOGE) eş başkanı olarak göreve başlayacak olan Vivek Ramaswamy, krediyi sert bir dille eleştirdi. Twitter’da yaptığı paylaşımda, “Biden, 6.6 milyar doları Rivian’a veriyor. Bunun gerekçesi 7,500 iş oluşturmaksa, bu iş başına 880 bin dolarlık maliyet demek. Bu akıl almaz bir rakam” dedi. Ramaswamy, bu durumu Tesla CEO’su Elon Musk’a karşı alınmış siyasi bir karar olarak nitelendirdi.

Tesla ve Rivian Arasındaki Rekabet

Tesla, yıllar önce benzer bir federal kredi programından yararlanmış ancak borcunu dokuz yıl erken ve faizle ödemişti. Buna karşın Rivian, şu anda finansal sıkıntılar yaşıyor ve üretim maliyetlerini azaltmak için fabrikasını kapatma gibi önlemler aldı. Şirketin 2024 yılı hedefi, ilk kez brüt kâr elde ederek eleştirileri boşa çıkarmak.

Cumhuriyetçilerden 'Piyasa Müdahalesi' Tepkisi

Cumhuriyetçiler, temiz enerji sektörüne yönelik devlet desteklerini genellikle "serbest piyasa kurallarına müdahale" olarak görüyor. Bu kredinin, hükümetin kaybedenleri kurtarmak için vergi mükelleflerinin parasını kullanması anlamına geldiğini savunuyorlar. Wall Street Journal da krediyi “kurumsal refah” olarak nitelendirerek, bu tür adımların piyasa prensiplerine aykırı olduğunu ifade etti.

Ekonomik ve Yerel Etkiler

Elektrikli araç üretim tesisleri, yalnızca iş gücü oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda yan sanayi ve tedarik zinciri üzerinden geniş bir ekonomik etki oluşturuyor. Ancak Rivian gibi zarar eden bir şirketin bu yardımla başarılı olup olamayacağı belirsiz. Tesla’nın kârlılık örneği, özel sektör yatırımlarının doğru ürünle mümkün olduğunu gösteriyor.

Siyasi Yansımalar

Biden yönetiminin bu kararı, yeni kurulacak Trump yönetimi öncesinde alınmış olmasıyla dikkat çekiyor. Cumhuriyetçiler, bu tür kararların siyasi amaçlarla alındığını ve yeni yönetimle birlikte bu tür kredilerin yeniden değerlendirileceğini söylüyor.