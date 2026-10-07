BİM 11-14 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Kemer delici, şarjlı diş fırçası, 3D yazıcı ve ıslak/kuru süpürge geliyor...

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İstanbul
11-14 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM markette her hafta olduğu gibi 11-14 Ekim haftasında da birçok ürün indirmli fiyatları ile raflarda olacak. Bu hafta BİM'de tekonolojiden küçük ev eşyalarına, kişisel bakım ürünlerinden tamir eşyalarına kadar onlarca üründe indirm fırsatı var. Bu hafta BİM'de el aletleri dikkat çeken ürünler arasında. Kauçuklu Tokmak 179 TL, Tornavida Seti 290 TL , Maket Bıçağı Eco Yedekli (10'lu) 59 TL , Kemer Delici 6 Uçlu 249 TL , Çok İşlevli Testere Seti 199 TL , Mini Kıl Testere 150 mm 49 TL , Düz Kontrol Kalemi 49 TL'den satışa çıkacak. Öte yandan hayatı kolaylaştıran küçük ev aletleride 11-14 Ekim tarihlerinde indirme girecek ürünler arasnda. Şarjlı Süpürge 11.390 TL, Philips Kablosuz Dikey Süpürge 11. 390 TL , Stand Mikser İnci Beyazı 4. 990 TL Beyaz Cam Set Üstü Ocak 3.290 TL, Sürgülü Aspiratör 1.990 TL, Islak & Kuru Elektrikli Süpürge 2.990 TL, Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 5.900, Buharlı Ütü 1.290 TL Peki 11-14 Ekim tarihlerinde BİM'de başka hangi ürünler dikkat çekiyor. İşte BİM 11-14 Ekim aktüel ürünleri ve fiyatları...
TCL 65 İnç 4K QLED HDR Google TV 36.500 TL
55 İnç Frameless 4K UHD Tizen OS Smart QLED TV 21.500 TL
Bebek Arabası Bardak + Telefon Tutucu 399 TL
Araç İçi Baskılı Tablet Tutuculu Seyahat Tepsisi 399 TL
Araç İçi Baskılı Bez Güneşlik 199 TL
BabyCo Bebek Arabası Kanca + 2'li Tutucu 175 TL
Yağlayıcı Ve Pas Sökücü 149 TL
Hızlı Yapıştırıcı 139 TL
Kauçuklu Tokmak 179 TL
Tornavida Seti 290 TL
Maket Bıçağı Eco Yedekli (10'lu) 59 TL
Kemer Delici 6 Uçlu 249 TL
Çok İşlevli Testere Seti 199 TL
Mini Kıl Testere 150 mm 49 TL
Düz Kontrol Kalemi 49 TL
Kontrol Kalemi İzolasyon Bandı Seti 79 TL
6'lı Tornavida Seti 199 TL
Çok Amaçlı Tornavida Set 169 TL
Kauçuk Saplı Spatula 49 TL
Şifreli Asma Kilit 75 TL
Çatallı Çekiç 169 TL
Doğalgaz Menfezi 59 TL
Çift Taraflı Akrilik Silikon Bant 29 TL
Beyaz Sızdırmaz Bant 79 TL
İşçi Eldiveni 49 TL
Kapı Tamponu 4'lü 29 TL
Pro El Feneri 199 TL
Philips Şarjlı Süpürge 11.390 TL
Philips Kablosuz Dikey Süpürge 11. 390 TL
Stand Mikser İnci Beyazı 4. 990 TL
Beyaz Cam Set Üstü Ocak 3.290 TL
Sürgülü Aspiratör 1.990 TL
Islak & Kuru Elektrikli Süpürge 2.990 TL
Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 5.900
Buharlı Ütü 1.290 TL
Diş Fırçası Çeşitleri 490 TL
Üflemeli Saç Düzleştirici 2.500 TL
Saç Düzleştirici 375 TL
Saç Düzleştirici Maşa 2si1 Arada 699 TL
Döner Başlıklı Şarjlı Diş Fırçası 299 TL
Şarjlı Diş Fırçası 299 TL
Şarjlı Diş Fırçası 299 TL
Yüz Masaj Cihazı 499 TL
Led Işıklı Ayna 129 TL
Eğitici Köpekçik 1.699 TL
3 Boyutlu Hareketli Kitaplar 159 TL
Dokun Hisset Keşfet Kartlar 259 TL
Aynalı Yumuşak Küpler 259 TL
Aynalı Yumuşak Aktivite Oyuncağım 149 TL
Dokun Hisset Puzzle 12 Parça 219 TL
Keçe Aktivite Kitabı 399 TL
Coffee Cup Refresh Oyuncak 699 TL
Geveze Telefon 749 TL
Yaşa Göre Gelişim Eğitici Tablet 699 TL
Çocuk Kuklalı Bacaklı Hikaye Kitapları 169 TL
İnkılâp İlk Kitaplarım 35 TL
Yükselen Zeka Agumino-Bebeğime İlk Hediyem 299 TL
Pilsan 100'lü Oyun Havuzu Topu 279 TL
Sallanan At 899 TL
İlk 100 Sözcük Zeka Kartları 159 TL
Bebek Fotoğraf Albümü 100'lü 99 TL
Eğitici Buzdolabı Magnetleri 49 TL
BabyCo Bebek Dekoratif Karma Ürünler 99 TL
Lisanslı Pilli Abajur 249 TL
Gece Lambası Baykuş ve Civciv 99 TL
Figürlü Gece Lambası 199 TL
Çelik Renkli Termos 1.099 TL
Eğitici Plak Çalar 859 TL
Bas Bırak Sevimli Bebek Arabası 169 TL
Mondi Oyuncak Kumandalı Bebek Arabası 849 TL
Mondi Sevimli Banyo Oyuncağı Ördek 3'lü 109 TL
Mondi Oyuncak Kurmalı Yengeç 369 TL
Mondi Oyuncak Pelüş Tavşanım 499 TL
Oyuncak Müzikal Telefon 319 TL
Woody Ahşap Tak Çak 199 TL
Woody Akıllı Şekiller 259 TL
Oyuncak Kule Çeşitleri 159 TL
Yürüyüş Arkadaşım 159 TL
Pelüş Bez Bebek ~40 cm 319 TL
Potalı Yuvarlama Kulesi 199 TL
Aktiviteli İlk Adım Arabam 649 TL
Oyuncak Pelüş Çeşitleri 299 TL
Baykuş Figürlü Bebek Uyku Cihazı 329 TL
Duyusal Oyuncak Tırtıl 99 TL
Robota Dönüşen İş Aracı 229 TL
Fil Bebek Çıngırağı 129 TL
Oyuncak Oyuncak Elektrik Süpürgesi 149 TL
Eliptik Bisiklet 7.950 TL
Koşu Bandı 17.950 TL
3D Tarayıcı 34.990 TL
3D Yazıcı 18.990 TL
Lazer Gravür Cihazı 24.990 TL
Trambolin 5.250 TL
Yumruk Topu 3.950 TL
2 Kapaklı 4 Bölmeli dolap 2.190 TL
Çerçeveli Ayna 1.690 TL
Şömine görünümlü elektrikli ısıtıcı 14.900 TL
Beyaz Cam ankstre set 16.900 TL
Mini buz dolabı 8.900 TL
Hava temizleyici- vantilatör 5.990 TL