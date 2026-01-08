BİM 9 - 16 Ocak aktüel ürünler kataloğu 2026 (YENİ) Kablosuz süpürge, ekmek kızartma makinesi, cep telefonu ve tablet geliyor

BİM’de bu cuma ve önümüzdeki cuma günü indirime girecek ürünler belli oldu. 65 İnç Qled Google Televizyon 23 bin 900 TL’den satışa sunulurken 50 İnç olan versiyonu ise 13 bin 500 TL’den raflarda olacak. Çubuk Blender 889 TL, Kablosuz Yüzey Temizleyici 2.750 TL ve Akıllı Saat 299 TL’den raflarda olacak. BİM 16 Ocak aktüel kataloğunda ise geniş ürün yelpazesi dikkat çekti. Retro Konsol 749 TL, Gaming mouse Pad 299 TL, Doğrayıcı 1.250 TL, Ekmek Kızartma Makinesi 990 TL, Şarjlı Tüy Toplayıcı 249 TL, Kahve Makinesi 1.190 TL, Akıllı Cep Telefonu 6.990 TL, Tablet 4.990 TL’den satışa sunulacak. Katlanır Çamaşır Selesi 329 TL, Katlanır Çocuk Küveti ise 579 TL olacak. İşte, BİM 9-16 Ocak aktüel ürünler kataloğu…

BİM 9 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026

65 İnç Qled Google Televizyon 23.900 TL

50 İnç 4k Ultra Hd Google Televizyon 13.500 TL

Çift Yönlü Şömine Isıtıcı 1.190 TL

Sensörlü Sabun Makinesi 349 TL

Çubuk Blender 899 TL

Kablosuz Yüzey Temizleyici 2.750 TL

Akıllı Saat 299 TL

Beyaz Turno Cam Ankastre Set 9.990 TL

Siyah Turbo Cam Ankastre Set 9.500 TL

Sensörlü Çöp Kovası 799 TL

Çift Kişilik Microfiber Yorgan 469 TL

Çift Kişilik Dijital Baskılı Nevresim Seti 950 TL

Banyo Paspas Seti 349 TL

Kirli Çamaşır Sepeti 339 TL

Ultra Temizlik Seti 849 TL

Klasik Vakumlu Termos 2.200 TL

Krep Tava 649 TL

Mini Ütü Masası 299 TL

Pazar Arabası 450 TL

Banyo Seti 249 TL

Banyo Rafı 109 TL

Raf Ünitesi 259 TL



BİM 16 OCAK CUMA AKTÜEL KATALOĞU

65 İnç 4K HDR Google Televizyon 29.500 TL

Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.490 TL

Ekmek Kızartma Makinesi 990 TL

Doğrayıcı 1.250 TL

Su Isıtıcı 1.190 TL

Akıllı Cep Telefonu 6.990 TL

S40 Tablet 4.990 TL

Gaming Klavye 549 TL

Gaming Mouse Pad 275 TL

Retro Konsol 749 TL

Tüy Toplayıcı 249 TL

Katlanır Çocuk Küveti 579 TL

Katlanır Çamaşır Selesi 329 TL

Bambu Kesme Tahtası 249 TL