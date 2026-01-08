BİM 9 - 16 Ocak aktüel ürünler kataloğu 2026 (YENİ) Kablosuz süpürge, ekmek kızartma makinesi, cep telefonu ve tablet geliyor

Kategoriler
BİM’de bu cuma ve önümüzdeki cuma günü indirime girecek ürünler belli oldu. 65 İnç Qled Google Televizyon 23 bin 900 TL’den satışa sunulurken 50 İnç olan versiyonu ise 13 bin 500 TL’den raflarda olacak. Çubuk Blender 889 TL, Kablosuz Yüzey Temizleyici 2.750 TL ve Akıllı Saat 299 TL’den raflarda olacak. BİM 16 Ocak aktüel kataloğunda ise geniş ürün yelpazesi dikkat çekti. Retro Konsol 749 TL, Gaming mouse Pad 299 TL, Doğrayıcı 1.250 TL, Ekmek Kızartma Makinesi 990 TL, Şarjlı Tüy Toplayıcı 249 TL, Kahve Makinesi 1.190 TL, Akıllı Cep Telefonu 6.990 TL, Tablet 4.990 TL’den satışa sunulacak. Katlanır Çamaşır Selesi 329 TL, Katlanır Çocuk Küveti ise 579 TL olacak. İşte, BİM 9-16 Ocak aktüel ürünler kataloğu…
65 İnç Qled Google Televizyon 23.900 TL
50 İnç 4k Ultra Hd Google Televizyon 13.500 TL
Çift Yönlü Şömine Isıtıcı 1.190 TL
Sensörlü Sabun Makinesi 349 TL
Çubuk Blender 899 TL
Kablosuz Yüzey Temizleyici 2.750 TL
Akıllı Saat 299 TL
Beyaz Turno Cam Ankastre Set 9.990 TL
Siyah Turbo Cam Ankastre Set 9.500 TL
Sensörlü Çöp Kovası 799 TL
Çift Kişilik Microfiber Yorgan 469 TL
Çift Kişilik Dijital Baskılı Nevresim Seti 950 TL
Banyo Paspas Seti 349 TL
Kirli Çamaşır Sepeti 339 TL
Ultra Temizlik Seti 849 TL
Klasik Vakumlu Termos 2.200 TL
Krep Tava 649 TL
Mini Ütü Masası 299 TL
Pazar Arabası 450 TL
Banyo Seti 249 TL
Banyo Rafı 109 TL
Raf Ünitesi 259 TL
65 İnç 4K HDR Google Televizyon 29.500 TL
Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.490 TL
Ekmek Kızartma Makinesi 990 TL
Doğrayıcı 1.250 TL
Su Isıtıcı 1.190 TL
Akıllı Cep Telefonu 6.990 TL
S40 Tablet 4.990 TL
Gaming Klavye 549 TL
Gaming Mouse Pad 275 TL
Retro Konsol 749 TL
Tüy Toplayıcı 249 TL
Katlanır Çocuk Küveti 579 TL
Katlanır Çamaşır Selesi 329 TL
Bambu Kesme Tahtası 249 TL