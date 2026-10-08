11-14 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM markette her hafta olduğu gibi 11-14 Ekim haftasında da birçok ürün indirmli fiyatları ile raflarda olacak. Bu hafta BİM'de tekonolojiden küçük ev eşyalarına, kişisel bakım ürünlerinden tamir eşyalarına kadar onlarca üründe indirm fırsatı var. Bu hafta BİM'de el aletleri dikkat çeken ürünler arasında. Kauçuklu Tokmak 179 TL, Tornavida Seti 290 TL , Maket Bıçağı Eco Yedekli (10'lu) 59 TL , Kemer Delici 6 Uçlu 249 TL , Çok İşlevli Testere Seti 199 TL , Mini Kıl Testere 150 mm 49 TL , Düz Kontrol Kalemi 49 TL'den satışa çıkacak. Öte yandan hayatı kolaylaştıran küçük ev aletleride 11-14 Ekim tarihlerinde indirme girecek ürünler arasnda. Şarjlı Süpürge 11.390 TL, Philips Kablosuz Dikey Süpürge 11. 390 TL , Stand Mikser İnci Beyazı 4. 990 TL Beyaz Cam Set Üstü Ocak 3.290 TL, Sürgülü Aspiratör 1.990 TL, Islak & Kuru Elektrikli Süpürge 2.990 TL, Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 5.900, Buharlı Ütü 1.290 TL Peki 11-14 Ekim tarihlerinde BİM'de başka hangi ürünler dikkat çekiyor. İşte BİM 11-14 Ekim aktüel ürünleri ve fiyatları...

Özetle

HABERİN ÖZETİ BİM Aktüel Ürünler Kataloğu 11-14 Ekim 2026! Kablosuz süpürge, set üstü ocak, aspiratör, halı ve koltuk yıkama makinesi geliyor BİM'in 11-14 Ekim tarihleri arasındaki aktüel ürünler kataloğunda teknolojik ürünlerden küçük ev aletlerine, el aletlerinden bebek ürünlerine kadar çeşitli indirimli ürünler yer alıyor. 11-14 Ekim tarihleri arasında BİM markette teknoloji, küçük ev eşyaları, kişisel bakım ve tamir ürünleri indirimli olarak satışa sunulacak. Bu haftanın dikkat çeken ürünleri arasında el aletleri (Kauçuklu Tokmak 179 TL, Tornavida Seti 290 TL, Maket Bıçağı Eco Yedekli (10'lu) 59 TL vb.) bulunuyor. Hayatı kolaylaştıran küçük ev aletleri arasında Şarjlı Süpürge (11.390 TL), Philips Kablosuz Dikey Süpürge (11.390 TL), Stand Mikser (4.990 TL) gibi ürünler de indirimde olacak. Teknoloji ürünleri kategorisinde TCL 65 İnç 4K QLED HDR Google TV (36.500 TL) ve 55 İnç Frameless 4K UHD Tizen OS Smart QLED TV (21.500 TL) gibi televizyonlar yer alıyor. Bebek ürünleri arasında Bebek Arabası Bardak + Telefon Tutucu (399 TL) ve Araç İçi Baskılı Tablet Tutuculu Seyahat Tepsisi (399 TL) gibi çeşitli aksesuarlar bulunuyor. Ayrıca spor ekipmanları da kataloğun dikkat çeken ürünleri arasında; Eliptik Bisiklet (7.950 TL), Koşu Bandı (17.950 TL) ve Trambolin (5.250 TL) gibi ürünler satışa sunulacak.

TCL 65 İnç 4K QLED HDR Google TV 36.500 TL

55 İnç Frameless 4K UHD Tizen OS Smart QLED TV 21.500 TL

Bebek Arabası Bardak + Telefon Tutucu 399 TL

Araç İçi Baskılı Tablet Tutuculu Seyahat Tepsisi 399 TL

Araç İçi Baskılı Bez Güneşlik 199 TL

BabyCo Bebek Arabası Kanca + 2'li Tutucu 175 TL

Yağlayıcı Ve Pas Sökücü 149 TL

Hızlı Yapıştırıcı 139 TL

Kauçuklu Tokmak 179 TL

Tornavida Seti 290 TL

Maket Bıçağı Eco Yedekli (10'lu) 59 TL

Kemer Delici 6 Uçlu 249 TL

Çok İşlevli Testere Seti 199 TL

Mini Kıl Testere 150 mm 49 TL

Düz Kontrol Kalemi 49 TL





Kontrol Kalemi İzolasyon Bandı Seti 79 TL

6'lı Tornavida Seti 199 TL

Çok Amaçlı Tornavida Set 169 TL

Kauçuk Saplı Spatula 49 TL

Şifreli Asma Kilit 75 TL

Çatallı Çekiç 169 TL

Doğalgaz Menfezi 59 TL

Çift Taraflı Akrilik Silikon Bant 29 TL

Beyaz Sızdırmaz Bant 79 TL

İşçi Eldiveni 49 TL

Kapı Tamponu 4'lü 29 TL

Pro El Feneri 199 TL

Philips Şarjlı Süpürge 11.390 TL

Philips Kablosuz Dikey Süpürge 11. 390 TL

Stand Mikser İnci Beyazı 4. 990 TL

Beyaz Cam Set Üstü Ocak 3.290 TL

Sürgülü Aspiratör 1.990 TL

Islak & Kuru Elektrikli Süpürge 2.990 TL

Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 5.900

Buharlı Ütü 1.290 TL



Diş Fırçası Çeşitleri 490 TL

Üflemeli Saç Düzleştirici 2.500 TL

Saç Düzleştirici 375 TL

Saç Düzleştirici Maşa 2si1 Arada 699 TL

Döner Başlıklı Şarjlı Diş Fırçası 299 TL

Şarjlı Diş Fırçası 299 TL

Şarjlı Diş Fırçası 299 TL

Yüz Masaj Cihazı 499 TL

Led Işıklı Ayna 129 TL

Eğitici Köpekçik 1.699 TL

3 Boyutlu Hareketli Kitaplar 159 TL

Dokun Hisset Keşfet Kartlar 259 TL

Aynalı Yumuşak Küpler 259 TL

Aynalı Yumuşak Aktivite Oyuncağım 149 TL

Dokun Hisset Puzzle 12 Parça 219 TL

Keçe Aktivite Kitabı 399 TL

Coffee Cup Refresh Oyuncak 699 TL



Geveze Telefon 749 TL

Yaşa Göre Gelişim Eğitici Tablet 699 TL

Çocuk Kuklalı Bacaklı Hikaye Kitapları 169 TL

İnkılâp İlk Kitaplarım 35 TL

Yükselen Zeka Agumino-Bebeğime İlk Hediyem 299 TL

Pilsan 100'lü Oyun Havuzu Topu 279 TL

Sallanan At 899 TL

İlk 100 Sözcük Zeka Kartları 159 TL

Bebek Fotoğraf Albümü 100'lü 99 TL

Eğitici Buzdolabı Magnetleri 49 TL

BabyCo Bebek Dekoratif Karma Ürünler 99 TL

Lisanslı Pilli Abajur 249 TL

Gece Lambası Baykuş ve Civciv 99 TL

Figürlü Gece Lambası 199 TL

Çelik Renkli Termos 1.099 TL

Eğitici Plak Çalar 859 TL

Bas Bırak Sevimli Bebek Arabası 169 TL

Mondi Oyuncak Kumandalı Bebek Arabası 849 TL



Mondi Sevimli Banyo Oyuncağı Ördek 3'lü 109 TL

Mondi Oyuncak Kurmalı Yengeç 369 TL

Mondi Oyuncak Pelüş Tavşanım 499 TL

Oyuncak Müzikal Telefon 319 TL

Woody Ahşap Tak Çak 199 TL

Woody Akıllı Şekiller 259 TL

Oyuncak Kule Çeşitleri 159 TL

Yürüyüş Arkadaşım 159 TL

Pelüş Bez Bebek ~40 cm 319 TL

Potalı Yuvarlama Kulesi 199 TL

Aktiviteli İlk Adım Arabam 649 TL

Oyuncak Pelüş Çeşitleri 299 TL

Baykuş Figürlü Bebek Uyku Cihazı 329 TL

Duyusal Oyuncak Tırtıl 99 TL

Robota Dönüşen İş Aracı 229 TL

Fil Bebek Çıngırağı 129 TL

Oyuncak Oyuncak Elektrik Süpürgesi 149 TL



Eliptik Bisiklet 7.950 TL

Koşu Bandı 17.950 TL

3D Tarayıcı 34.990 TL

3D Yazıcı 18.990 TL

Lazer Gravür Cihazı 24.990 TL

Trambolin 5.250 TL

Yumruk Topu 3.950 TL

2 Kapaklı 4 Bölmeli dolap 2.190 TL

Çerçeveli Ayna 1.690 TL

Şömine görünümlü elektrikli ısıtıcı 14.900 TL

Beyaz Cam ankstre set 16.900 TL

Mini buz dolabı 8.900 TL

Hava temizleyici- vantilatör 5.990 TL