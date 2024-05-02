BİM’e para sayma makinesi geldi! ‘Tedavüle çıkacak para birimlerine uyumlu" ifadesi dikkat çekti

02 May 2024 15:22 - Güncelleme : 02 May 2024 15:28

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Türkiye’de yaygın olarak hizmet veren zincir marketlerden ‘BİM’ satışa sunacağı ürünle gündeme oturdu.

İndirim marketlerinin karavan, 1+1 ev, tekne, elektrikli araba, psikolog indirimleri bir dönem yine aynı şekilde sosyal medyada trend olmuştu. Bu kez BİM para sayma makinesi ve tanıtım afişine yazdığı ‘Tedavüle çıkacak yeni para birimlerine uyumlu" ifadesi gündem oldu. Sosyal medyada yayınlanan ve bir BİM şubesine asıldığı öne sürülen ilanda para sayma makinesinin 1.990 TL’den satılacağı belirtiliyor.

TADEVÜLE YENİ PARA MI ÇIKIYOR?

Para sayma makinesinin özellikleri de ilanda yer alırken, "Tedavüle çıkacak yeni para birimlerine uyumlu" ifadesi dikkat çekti.

İlana göre; peşin fiyatına altı taksit imkânı sunulan para sayma makinesinin özellikleri ise şöyle:

* Tüm para birimlerini sayma/ şüpheli para tespit etme

* Dakikada 1000 adet banknot sayma

* Karışık desteleme ve sayım yapma

* Deste yapma

* Tedavüle çıkacak yeni para birimlerine uyumlu

* UV-IR-MG sensörleri bulunmakta

* Ebat 250*230*145

BİM 3 MAYIS AKTÜEL KAMPANYA KATALOĞUNDA YOK

BİM 3-9 Mayıs 2024 tarihleri arasında geçerli olacak haftanın aktüel kampanya kataloğunu yayınladı. Bu katalogda BİM marketlerde indirimli satılacak ürünler arasında para sayma makinesi görünmüyor.

BİM’in bu hafta satacağı ürünler arasında şunlar yer alıyor:

Heifer Saç Kurutma ve Şekillendirme Makinesi, Heifer Saç Kurutma Makinesi, Polosmart Smart Tartı, Kumtel Çift Cam Davlumbazlı Beyaz Turbo Cam Ankastre Set, Heifer Quiclean Pro Şarjlı Elektrikli Süpürge, Fakir Mikrodalga Fırın, Berlin Düdüklü Tencere Seti, SGS Akülü Ağaç Kesme Testeresi, Armut Koltuk, Plastik Kollu Plaj Sandalyesi.