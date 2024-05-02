Fed sonrası altında baskı sürüyor! Ünlü ekonomist ‘kötü senaryo’ dedi, alım fırsatı için seviye verdi

02 May 2024 14:12 - Güncelleme : 02 May 2024 14:24

Amerika Merkez Bankası, kritik faiz kararını açıkladı. Faiz oranı bu ay da değişmedi. Fed'den yapılan açıklamada, faizin yüzde son 23 yılın en yüksek seviyesi olan 5,25 ile 5,50 aralığında sabit tutulduğu belirtildi. Bu kararla birlikte, son 6 toplantıda faiz oranında değişikliğe gidilmemiş oldu. Banka, politika faizinde en son Temmuz 2023'te 25 baz puanlık artışa gitmişti.

Fed’in kararının hemen ardından güçlü yükselişler gören altın, kararın ardından Powell’ın konuşmalarıyla adeta yönünü şaşırdı. Fed’in kararının ardından ‘güvercin’ algılayan piyasalar Powell ile birlikte ‘şahin’ duruş sinyali alarak fiyatlamalarda baskı oluşturdu. Altında önce yükselişler sonra da kısa süreli düşüş gördü.

FED SONRASI ALTINDA SON DURUM NE?

Fed sonrası altın fiyatlarını değerlendiren Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “Altın tarafında Fed sonrası güçlü bir yükselme oldu. Powell konuşmadan önce faiz kararı metni geldi. Fed, haziran ayında bilanço daraltım hızının yavaşlatılacağı mesajını verdi. Bunun anlamı “Haziran ayı itibariyle piyasadan daha az para çekeceğim. Piyasada daha fazla para kalacak.” demek. Yani bunu likiditeyi arttırmak olarak okumak lazım. Yani Fed miktarsal olarak sıkılaştırıyordu, şimdi bunu piyasa miktarsal gevşeme olarak alıyor. Haziran ayından itibaren likidite artacak. Bu altın için olumlu bir süreçtir. Fed’in güvercin olduğuna dair bir sinyal. Piyasa da bunu Fed faiz indirimlerinin erken geleceğinin sinyali olarak yorumladı. Altın 2 bin 300’lü seviyelerin oldukça üstüne çıkan bir seviyeyi gördük. Sonra Powell “Faiz artırımı yok masada. Bir sonraki adımımız faiz artırımı olmayacak.” dedi. Yani bir sonraki adımımız faiz artırımı olmayacak mesajını verdi. Piyasa buna çok sevindi. Amerika’nın enflasyonu biraz beklenti üstü gelince acaba ‘Fed karar değiştirip faiz artırımına girer mi?’ sıklıkla konuşuluyordu. Dünkü konuşmasında Powell bunu masadan kaldırdı. Piyasa bunu da çok olumlu fiyatladı. Endeksler ve altın yukarı gitti. Bunlar güvercin taraflardı. Sonrasında Powell faiz indirimleri konusunda ‘şahin’ olduğunu gösterdi. Powell, “Her şey şu an çok belirsiz, daha güvenilir noktada değiliz. 2023’te bu konuda iyiydik ancak 2024’ün ilk çeyreğinde daha iyi durumda değiliz. Dolayısıyla kendimize güvenmeden faiz indirimi yok” dedi. Bize ‘Uzun süre bizden faiz indirimi beklemeyin’ mesajını verdi. Ons altın biraz düşüş yaşadı.” yorumunda bulundu.

"ALTINDA ALIM FIRSATI İÇİN KRİTİK SEVİYELERİ TAKİP EDİN"

Fed’in faiz kararı ve sonrasında gelen Powell’ın açıklamalarının ardından altının bundan sonraki seyri ile ilgili 'kötü' senaryoya işaret eden Eryılmaz, altında alım fırsatı için seviye verdi.

Eryılmaz, “Faiz arttırmayacak bir Fed var, bilançoyu küçültecek bir Fed var. Faiz artırmayacak bir Fed var. Hala altında bir düzeltme görmedik. Hem olumlu hem de olumsuz bir taraf vardı. En kötü senaryoda gidiyoruz. Demiştim ki, güçlü bir düşüş beklemem, yatay konsedelisyonda güç toplayan aşırı satımdan kurtulan bir altın olur” demiştim. Önerim hala geçerli, veriler geldikçe, konuşmalar geldikçe 2300’ün altında, gram altında 2 bin 400 altına sarkan alımlar orta ve uzun vadede alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Bu yılın sonunda güçlü bir seyri görebiliriz.” dedi.