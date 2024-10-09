Binance’de XRP patlaması: Büyük boğa koşusunun sinyalleri mi geliyor?

09 Ekim 2024 09:35 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 09:36

Dünyanın en büyük kripto para platformlarından biri olan Binance, müşteri varlıklarını ve borsadaki rezerv dengesini gösteren yeni bir "proof-of-reserves" (rezerv ispatı) raporu yayımladı. Bu raporda özellikle dikkat çeken unsur, Binance’deki XRP rezervlerindeki ciddi artış oldu.

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Verilere göre, Binance kullanıcılarının XRP net bakiyesi son bir ayda %6 oranında yükseldi. Bu artışla birlikte toplam 165.386.790,313 XRP daha eklendi ve toplamda 2,92 milyon XRP’ye ulaşıldı. Binance de müşterilerinin bu artan talebine yanıt vererek kendi rezervini artırdı. Şu anki piyasa değeriyle yaklaşık 175 milyon dolar değerinde olan 330 milyon ek XRP alarak rezervlerini güçlendirdi.

XRP için Binance üzerindeki kapsama oranı şu an %100,66 seviyesinde. Bu durum, XRP’nin Binance üzerindeki net bakiyelerde yedinci en büyük varlık olduğunu gözler önüne seriyor. Basitçe ifade etmek gerekirse, bu veriler son bir ayda Binance kullanıcılarının XRP alımlarını artırdığını ve yatırımcıların bu dijital varlığa yönelik olumlu bir beklentiye sahip olduğunu gösteriyor.

Stablecoin rezervlerindeki hareketler de bu eğilimi destekler nitelikte. Eylül ayı boyunca, en çok kullanılan stablecoin olan USDT'nin değeri 22,11 milyon dolardan 21,41 milyon dolara düşerken, FDUSD ve USDC gibi diğer stablecoin seçeneklerinde sırasıyla %2,15 ve %1,32 oranında düşüş yaşandı.

Son birkaç ayda, kripto para piyasasında sabit coinlere yönelim söz konusuydu ve Binance kullanıcıları daha temkinli bir duruş sergiliyordu. Ancak son gelişmeler, bu eğilimin değişmeye başladığını gösteriyor. Yine de bu yükselişin kalıcı olup olmadığını söylemek için erken