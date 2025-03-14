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 | Murat Makas

Bir ailenin tatlı masrafı 1500 liraya ulaşıyor! İşte en çok tercih edilen tatlılar

Ramazan ayında tatlıya ilgi artarken bir ailenin tatlı yeme maliyeti de belli oldu. İftar sonrası çayın yanında vazgeçilmez tatlıların en çok tercih edilen çeşitleri belli oldu. İşte en çok satılan o tatlılar...

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Bir ailenin tatlı masrafı 1500 liraya ulaşıyor! İşte en çok tercih edilen tatlılar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.03.2025
saat ikonu 14:16
|
GÜNCELLEME:
14.03.2025
saat ikonu 14:16

Ramazan ayında iftar sonrası vazgeçilmezlerin başında çayın yanında tatlı çeşitleri geliyor. Birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerinden en çok rağbet görenler belli oldu. 9 yıldır tatlı sektöründe hizmet veren Müslüm Kurt, Ramazan ayının bereketini yaşadıklarını ifade ederek, tatlıya olan ilginin her geçen gün arttığını söyledi.

ANTEP MEKİK EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÇEŞİT

Vatandaşların özellikle sütlü tatlılara ve mekik tatlısına yöneldiğini belirten Kurt, "Daha hafif olmaları nedeniyle güllaç, soğuk kadayıf, soğuk baklava ve diğer sütlü tatlılar yoğun talep görüyor. Bunların yanı sıra, en çok tercih edilen ürünümüz ise Antep mekik. Bu tatlıyı gerçek Antep baklavası usulüyle, koyun sade yağı kullanarak hazırlıyoruz. Diğer ürünlerimizde ise inek sade yağı tercih ediyoruz. Antep baklavası isteyen müşterilerimize ikram ettiğimizde hemen onu tercih ediyorlar. Şu anda en çok talep gören tatlımız da Antep mekik diyebiliriz. Kilosu bin 100 lira, diğer sütlü tatlılarımız ise 950 liradan satışa sunuluyor" dedi.

Tatlıcıların yolunu tutan vatandaşların en çok tercih ettiği lezzet mekik baklava oldu.

"ÇİKOLATASINDAN ESİNLENDİK, BAKLAVASINI YAPTIK"

Dubai çikolatasından esinlenerek yaptıkları Dubai baklavasının da yoğun ilgi gördüğünü belirten Müslüm Kurt, "Dubai tatlısı, çikolatasından sonra yoğun talep görmeye başlamıştı. Biz de bundan esinlenerek bir çalışma yaptık ve Dubai baklavası hazırladık. Bu tatlıda baklavayı çikolata ile kaplıyoruz. İçeriği üzerinde de özel çalışmalar yaptık ve şu an oldukça revaçta. Dubai baklavasının kilo fiyatı da bin 100 lira" diye konuştu.

BİR AİLENİN TATLI YEME MALİYETİ

4 kişilik bir ailenin tatlı yeme maliyetinin bin lira ile bin 200 lira arasında değiştiğini aktaran Kurt, "4 kişilik bir aile olarak gelindiğinde künefe, çay, çerez, meyve ve süt ikram ediyoruz. İkramların ardından da kahve servis ediyoruz. Toplam hesap ise bin 100 lira ile bin 200 lira arasında değişiyor. Son olarak vatandaşlarımıza tatlı tüketmelerini mutlaka tavsiye ediyorum. Kan şekeri düştüğünde tatlı kan şekerini dengeler ve biz de bu dengeyi sağlayarak müşterilerimizi sahura uğurluyoruz" ifadelerini kullandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Dubai Çikolatası'nın sahibi kim?
Dubai çikolatası, Britanyalı-Mısırlı girişimci Sarah Hamouda ve Filipinli şef Nouel Catis Omamalin'in işbirliğiyle 2021 yılında Dubai'de geliştirildi. Sarah Hamouda, Dubai'de 9 yıldır yaşayan ve hamileliği sırasında bu özel çikolata fikrini geliştiren bir girişimcidir.
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